После выхода фильма «В диких условиях» Шона Пенна тысячи зрителей собрали рюкзаки и ушли в горы. История основана на реальных событиях: в центре сюжета – Кристофер МакКэндлесс, молодой человек, который отказался от благ цивилизации и отправился навстречу природе, автостопом добравшись до Аляски.

Самые неудачные переводы названий фильмов

Фильм вдохновил целое поколение на самостоятельные путешествия – в одиночку, с минимальным снаряжением и ради внутреннего диалога с собой. Продажи туристических товаров резко выросли, а заброшенный автобус, в котором жил Крис, стал местом паломничества. Позже власти демонтировали его из-за опасности маршрута.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.