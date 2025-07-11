Опубликован график выхода третьего сезона «Основания»

Расписание выхода третьего сезона «Основания»
11 июля стартовал третий сезон сериала «Основание». Научно-фантастическое шоу повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.
В третий сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера заключительного эпизода состоится 12 сентября.
Расписание выхода третьего сезона «Основания»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 11 июля
- 2-я серия 18 июля
- 3-я серия 25 июля
- 4-я серия 1 августа
- 5-я серия 8 августа
- 6-я серия 15 августа
- 7-я серия 22 августа
- 8-я серия 29 августа
- 9-я сери 5 сентября
- 10-я серия 12 сентября