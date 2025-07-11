Расписание выхода третьего сезона «Основания»

Чемпионат.com

11 июля стартовал третий сезон сериала «Основание». Научно-фантастическое шоу повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

Опубликован график выхода третьего сезона «Основания»
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В третий сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера заключительного эпизода состоится 12 сентября.

Расписание выхода третьего сезона «Основания»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 11 июля
  • 2-я серия 18 июля
  • 3-я серия 25 июля
  • 4-я серия 1 августа
  • 5-я серия 8 августа
  • 6-я серия 15 августа
  • 7-я серия 22 августа
  • 8-я серия 29 августа
  • 9-я сери 5 сентября
  • 10-я серия 12 сентября