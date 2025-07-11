Стартовало аниме «Соло кемпинг на двоих» — первая серия уже в Сети
Японская студия SynergySP выпустила первый эпизод аниме-сериала «Соло кемпинг на двоих». Шоу официально показывают в России, так что посмотреть серию можно как на стриминговых сервисах, вроде «Кинопоиска», так и на специализированных сайтах (например, здесь).
График выхода эпизодов аниме «Соло кемпинг на двоих»:
- 1 эпизод — 11 июля;
- 2 эпизод — 17 июля;
- 3 эпизод — 24 июля;
- 4 эпизод — 31 июля;
- 5 эпизод — 7 августа;
- 6 эпизод — 14 августа;
- 7 эпизод — 21 августа;
- 8 эпизод — 28 августа;
- 9 эпизод — 4 сентября;
- 10 эпизод — 11 сентября;
- 11 эпизод — 18 сентября;
- 12 эпизод — 25 сентября;
- 13 эпизод — 2 октября;
- 14 эпизод — 9 октября;
- 15 эпизод — 16 октября;
- 16 эпизод — 23 октября;
- 17 эпизод — 30 октября;
- 18 эпизод — 6 ноября;
- 19 эпизод — 13 ноября;
- 20 эпизод — 20 ноября;
- 21 эпизод — 27 ноября;
- 22 эпизод — 4 декабря;
- 23 эпизод — 11 декабря;
- 24 эпизод — 18 декабря;
Сюжет аниме-сериала посвящен Гэну Кинокуре, поклоннику одиночного кемпинга, который ценит свое уединение. Во время одного из походов он неожиданно сталкивается с Сидзуку Кусано, девушкой, которая является полным новичком в кемпинге. То, что началось как случайная встреча, превращается в необычное партнерство, когда они вдвоем отправляются в путешествие, которое можно назвать «одиночным кемпингом для двоих».