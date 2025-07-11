Стартовало аниме «Соло кемпинг на двоих»

Японская студия SynergySP выпустила первый эпизод аниме-сериала «Соло кемпинг на двоих». Шоу официально показывают в России, так что посмотреть серию можно как на стриминговых сервисах, вроде «Кинопоиска», так и на специализированных сайтах (например, здесь).

© скриншот из аниме «Соло кемпинг на двоих»

График выхода эпизодов аниме «Соло кемпинг на двоих»:

1 эпизод — 11 июля;

2 эпизод — 17 июля;

3 эпизод — 24 июля;

4 эпизод — 31 июля;

5 эпизод — 7 августа;

6 эпизод — 14 августа;

7 эпизод — 21 августа;

8 эпизод — 28 августа;

9 эпизод — 4 сентября;

10 эпизод — 11 сентября;

11 эпизод — 18 сентября;

12 эпизод — 25 сентября;

13 эпизод — 2 октября;

14 эпизод — 9 октября;

15 эпизод — 16 октября;

16 эпизод — 23 октября;

17 эпизод — 30 октября;

18 эпизод — 6 ноября;

19 эпизод — 13 ноября;

20 эпизод — 20 ноября;

21 эпизод — 27 ноября;

22 эпизод — 4 декабря;

23 эпизод — 11 декабря;

24 эпизод — 18 декабря;

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Сюжет аниме-сериала посвящен Гэну Кинокуре, поклоннику одиночного кемпинга, который ценит свое уединение. Во время одного из походов он неожиданно сталкивается с Сидзуку Кусано, девушкой, которая является полным новичком в кемпинге. То, что началось как случайная встреча, превращается в необычное партнерство, когда они вдвоем отправляются в путешествие, которое можно назвать «одиночным кемпингом для двоих».