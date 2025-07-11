Как снимали фильм «Где находится нофелет?»

Премьера легендарного кинофильма, в котором отражен оригинальный прием знакомства с девушками, состоялась в 1988 году. На счету режиссера картины Геральда Бежанова не так много лент, однако самые известные из них — две перекликающиеся мелодрамы: «Самая обаятельная и привлекательная и «Где находится нофелет?. Если в первой картине героиня — одинокая 30-летняя сотрудница НИИ, которая пробует наладить личную жизнь, используя научный метод по совету подруги, то героем второго фильма стал 40-летний сотрудник НИИ. Вместо того чтобы перебороть неуверенность и подойти к той, которая ему нравится, инженер Павел Голиков пытается использовать для знакомства с женщинами «рецепт двоюродного брата — фразу-приманку «Где находится нофелет?. О том, как снимали лирическую комедию, — в материале MIR24.TV.

© кадр из фильма «Где находится нофелет?»

Смотрите х/ф Геральда Бежанова «Где находится нофелет? 12 и 13 июля в 06:40 и 06:35 на телеканале «МИР.

От «кюрасю до «нофелета

Сценарий к фильму написал кинорежиссер и писатель-юморист Анатолий Эйрамджан. До Высших курсов сценаристов и режиссеров он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а потом некоторое время работал в научно-исследовательском институте (НИИ). Идею для сценария ему подкинул знакомый бакинец по имени Яник, применявший на улицах Москвы интересный способ «охмурежа, поразивший режиссерско-сценаристскую компанию друзей. Молодой человек невысокого роста подходил к симпатичным девушкам с вопросом: «Вы не подскажете, где находится кюрасю?.

«И пока Яник говорил, что сам не знает, что это такое, показывал бумажку, на которой было записано это странное слово, доверчиво смотрел им в глаза, начинал шутить и в конце концов записывал их телефон или предлагал вместе провести вечер, — рассказывал в одном из интервью Эйрамджан. — И промахов у него почти не было. Мы стояли неподалеку с открытыми ртами и следили за новым гениальным методом охмурежа женского пола.

Позже выяснилось, что на самом деле «кюрасю было искаженным названием карибского острова Кюрасао, которое Яник когда-то слышал в школе на уроке географии.

Сценарий, как утверждал Эйрамджан, был написан за восемь дней. Но вот слово «кюрасю режиссеру Геральду Бежанову категорически не нравилось. Замену искали в словарях, пока сценарист не додумался написать слово «телефон наоборот.

«Я просеивал горы руды и все впустую, — вспоминал Эйрамджан. — И неожиданно вдруг пришло мне в голову это слово: телефон наоборот, «нофелет. И я переписал уже почти готовый сценарий, с тем чтобы будущий герой Панкратова обладал таким даром умел быстро читать слова наоборот. Помните, даже жену научил: «целдоп.

Без Миронова, но с Меньшовым

Легенда также гласит, что режиссер с самого начала хотел видеть в фильме Александра Панкратова-Черного, он пробовался на обе главные роли: и Гены, и Паши. В итоге было решено, что играть Панкратов-Черный будет скромного инженера, а на роль его нахального брата пригласили Андрея Миронова. Тот, узнав, что опять предстоит играть ловеласа, от съемок отказался, а вот роль Павла Голикова ему приглянулась. Но история с Мироновым не сложилась.

Да и в роли Гены Александра Панкратова-Черного сценарист видел еще во время написания своей работы. Может быть, потому эта роль пришлась Александру Васильевичу, как говорят портные, в самый раз.

«Долго думали, кто из актеров может подойти на роль Павла, — вспоминал сценарист. — И не могли найти подходящей кандидатуры. И вот как-то в Доме кино я пил кофе и обратил вдруг внимание на Владимира Меньшова (мы не были тогда с ним знакомы). Он тоже пил кофе и ел эклеры. Заметив мой пристальный взгляд, он явно почувствовал неудобство, стал то и дело посматривать в мою сторону, чтобы убедиться, что я «отсталот него, и в результате неловко откусил пирожное, и крем выпал ему в чашку с кофе. И пока он вылавливал этот крем, я понял, что актер на роль Паши Голикова у нас есть.

Какое кино без форс-мажоров?

Оставалось найти девушек, которых, к слову, в фильме «Где находится нофелет? появляется немало. Ассистенты режиссера перебирали картотеки и приглашали молодых актрис, а роли распределялись с помощью жребия.

В эпизодах зритель может наблюдать таких красавиц, как Ирина Шмелева, Ольга Кабо, Елена Цыплакова, а также жену хоккеиста Вячеслава Фетисова Ладу. Она снималась тайком, потому что муж не одобрял ее увлечения кино. Вскоре после выхода фильма Фетисову дали посмотреть кассету, и он увидел свою жену в костюме, привезенном из Финляндии несколько месяцев назад.

Но какое кино без форс-мажоров? И в нашей истории не все было гладко. При написании сценария подразумевалось, что Панкратов-Черный обладает музыкальным талантом, ведь артист прекрасно исполнил куплеты в фильме «Мы из джаза, поэтому его героя наделили хорошим слухом, голосом и талантом пародиста. В одной из сцен он должен был исполнить две песни голосом Аллы Пугачевой. Сюрпризом на съемках стало то, что ни голоса, ни слуха у Панкратова-Черного не оказалось, а сам актер признался, что в «Мы из джаза за него пел оператор Владимир Шевцик.

Сцену решили переделать: Гену лишили музыкальных талантов, кусок песни из «Кабаре за него спел Михаил Евдокимов, а вторую песню заменили на фокус. Его секрет раскрыл Александру Васильевичу знаменитый фокусник Амаяк Акопян. Кстати, показывая фокус с исчезающей монетой, Гена так и говорит, что ему его показал Акопян.

Что касается главного посыла кинокартины, то сам Эйрамджан говорил: