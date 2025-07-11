Что известно о фильме «Хищник: Планета смерти»

Осенью 2025 года в международный прокат выйдет американский научно-фантастический боевик «Хищник: Планета смерти». Это седьмая часть легендарной франшизы, стартовавшей в 1987 году. В центре сюжета — жуткие внеземные охотники, которые пытаются истребить человечество. «Планета смерти» предложит по-новому взглянуть на расу хищников и расскажет о происхождении этих культовых монстров. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, каст и сюжет фильма, а еще объясняет, как «Хищник: Планета смерти» связан с другой популярной научно-фантастической франшизой.

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Главное о фильме

Страна: США

Оригинальное название: Predator: Badlands

Жанр: научная фантастика, боевик

Режиссер: Дэн Трахтенберг

Сценарий: Дэн Трахтенберг и Патрик Эйсон

Когда выйдет: осень 2025 года

Будет ли премьера в РФ: неизвестно

В главных ролях: Эль Фаннинг и Димитриус Коломатанги

Дата выхода

О седьмом фильме франшизы «Хищника» заговорили в начале 2024 года. Съемки картины стартовали в августе, а точную дату ее выхода раскрыли уже в октябре 2024-го.

Международная премьера фильма «Хищник: Планета смерти» запланирована на 5 ноября 2025 года

В этот день картину Франции, Швеции и Тайваня. В некоторых странах премьера состоится на день позже, а в других, в том числе и в США, новая часть «Хищника» выйдет 7 ноября 2025-го.

Пока неизвестно, когда именно фильм доберется до российских кинотеатров. С 2022 года проекты студии показывают в стране с помощью так называемого параллельного проката. В таком случае дата выхода отстает от международной на несколько недель — так было, например, с научно-фантастическим «Микки 17» и последней частью франшизы «Миссия невыполнима».

Трейлер

Первый трейлер к фильму «Хищник: Планета смерти» появился на YouTube-канале 20th Century Studios 23 апреля 2025 года.

«Директор «Добычи» приглашает вас в мир боли», — гласил ролик.

За два месяца с момента релиза видео посмотрели более десяти миллионов раз.

В конце июня СМИ поделились еще одним кадром из фильма — на нем изображен главный герой картины, охотник по имени Дек, и его отец.

Сюжет

Подробности сюжета держатся в секрете. Известно, что действие картины развернется в будущем. Седьмая часть франшизы расскажет о юном яутжа по имени Дек (Димитриус Коломатанги). Молодой охотник из чужого мира прибудет на безжизненную планету Калиск, наполненную опасной флорой и фауной. Дек меньше своих соплеменников, а потому стал изгоем. Теперь он попытается отыскать достойную добычу в месте, именуемом Планетой смерти, — для него это единственный способ заслужить уважение отца и вернуться в родной клан.

Первая охота. Последний шанс слоган фильма «Хищник: Планета смерти»

Во время путешествий по планете Калиск Дек познакомится с Тией (Эль Фаннинг) — загадочной девушкой-андроидом, которая вскоре станет его союзницей.

«Ты охотишься на что-то, что невозможно убить», — говорит героиня Эль Фаннинг в первом трейлере фильма.

Герои картины побывают не только на смертельно опасной Калиск, но и на родной планете Дека — Яутжа Прайм. «Планета смерти» познакомит зрителей с культурой и бытом яутжа.

Интересно, что местные жители будут говорить на уникальном языке, разработанном специально для фильма

Над созданием языка яутжа работала та же команда, что создала язык народа на’ви для франшизы «Аватар».

Производство

В 2022 году режиссер Дэн Трахтенберг, снявший пятую часть франшизы (фильм «Добыча»), заявил, что хочет продолжить работу над вселенной «Хищника». Новую часть официально запустили в разработку в феврале 2024-го.

Трахтенберг стал режиссером картины и принял участие в разработке сценария. Вместе с ним над сюжетом «Планеты смерти» работал сценарист «Добычи» Патрик Эйсон.

Оператором проекта стал Джефф Каттер («Пацаны»), а в число продюсеров вошли Джон Дэвис («Я, робот», «Хищник»), Брент О’Коннор («Быстрее пули»), Бен Розенблатт («Миссия невыполнима: Протокол фантом»), Стефан Грубе («Звездные войны: Пробуждение силы») и другие.

Съемки картины стартовали в августе 2024-го в Новой Зеландии и завершились три месяца спустя. После этого началась работа над визуальными эффектами.

«Каждый кадр — это кадр с использованием спецэффектов. Я думал, что у меня было много таких кадров в «Добыче», но вот это — настоящее безумие», — Дэн Трахтенберг, режиссер фильма «Хищник: Планета смерти».

Кстати, в 2025 году выходят сразу два проекта Трахтенберга по вселенной «Хищника». Первый — анимационный фильм «Хищник: Убийца убийц» — уже можно посмотреть. В середине июня 2025-го картина стала доступна на стриминговом сервисе Hulu. «Убийца убийц» — антология, в которой внеземной охотник на протяжении веков расправляется с жестокими землянами — понравился зрителям и критикам.

Актеры и роли

Об актерском составе фильма «Хищник: Планета смерти» мало что неизвестно. Главная роль в картине досталась молодому актеру Димитриусу Коломатанги. Ранее Коломатанги играл в новозеландском сериале «Пантеры» и австралийском «Пианино».

Герой Коломатанги — юный яутжа по имени Дек, который отправляется на охоту на далекую планету Калиск. Создатели фильма неслучайно называют Дека «коротышкой» — он на самом деле гораздо меньше, чем особи яутжа, показанные в предыдущих частях «Хищника». СМИ отмечают, что молодой охотник похож на человека гораздо больше, чем его предшественники из других фильмов — это логично, учитывая его роль в картине.

Молодой охотник Дек будет не злодеем, а главным протагонистом «Планеты смерти» — это первый случай за всю историю франшизы

Вторым ключевым персонажем истории станет девушка по имени Тиа в исполнении Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»).

По слухам, героиня Фаннинг будет синтетиком, то есть разумным человекоподобным андроидом. Вообще, синтетиками называют персонажей из другой научно-фантастической франшизы — «Чужого»

Пользователи уверены, что новая часть «Хищника» объединит героев из двух культовых киновселенных, хотя режиссер Дэн Трахтенбег пока что подтвердил происхождение Тии лишь косвенно.

«Я никогда не хотел, чтобы в этом фильме были люди, поэтому я подумал, что будет забавно увидеть Хищника вместе с роботом. Затем я подумал, что как раз знаю одну компанию, которая делает роботов», — «Чужого», которая и создала андроидов-синтетов.

Кстати, по слухам, Эль Фаннинг может сыграть не одного, а сразу двух персонажей — возможно, обе ее героини будут синтетами.