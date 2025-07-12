Дарья Грацевич раскрыла детали экранизации «К себе нежно»

В Нижнем Новгороде с 10-16 июля проходит IX фестиваль нового российского кино "Горький Fest". Помимо конкурсных и внеконкурсных кинопоказов, на киносмотре - деловая и образовательная программы.

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Творческая встреча со сценаристом, режиссером и продюсером Дарьей Грацевич открыла этот блок. Последний раз подобное выступление у Дарьи было шесть лет назад. На фестивале Грацевич не просто долгожданный гость, но и член жюри.

Во вступительном слове Дарья сразу упомянула фильм "Холоп" Клима Шипенко, к которому она писала сценарий.

«Все привыкли к тому, что это картина Шипенко. Конечно, он сделал бы то же самое без сценаристов», — улыбаясь, отметила Дарья.

О новостях про возможную египетскую версию "Холопа" и экранизацию книги "Наша жизнь" "РГ" написала коротко сразу после Творческой встречи. А сегодня публикуем основные моменты выступления Дарьи Грацевич и эксклюзивное видео, которое сделала корреспондент "РГ". На встрече Дарья Грацевич рассказала:

О проектах, над которыми работает

Дарья задействована в двух экранизациях. Фильм по психологической книги Ольги Примаченко "К себе нежно" выйдет в 2026 году. Однажды Дарья прослушала аудиокнигу Ольги, и она ей понравилась. На отдыхе, когда сценарист делилась с подругой интересными цитатами из книги, ей позвонили представители онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" и сказали, что приобрели права на книгу "К себе нежно", чтобы ее экранизировать. Для Дарьи это был необычный вызов, поскольку книга содержит лишь отдельные мысли по психологии, но в ней нет героев и сюжета.

«Мы понимаем, что мы купили набор феромонов, но теперь из этого нам как-то надо сделать кино», — сказал Дарье продюсер, глава Фантеха "Яндекса" Ольга Филипук.

Такой подход Дарью заинтересовал, и она решила приступить к написанию сценария. Уже в августе начнутся съемки, но актерский состав Дарья раскрывать отказалась. Она лишь намекнула, что главную героиню, женщину сорока лет, сыграет одна из известных актрис такого же возраста. В фильме будет семь "нежностей-людей", каждый из которых будет встречаться на пути главной героини. Дарье хочется, чтобы фраза "К себе нежно" прозвучала на всю страну и стала важным напоминанием людям об отношении к себе.

Фантастический роман Сергея и Марины Дьяченко "Vita Nostra" не позволил Дарье сделать небольшой перерыв в написании сценариев. Прочитав книгу, она приняла предложение - сделать большой фэнтези-сериал по роману. По сюжету, главная героиня Саша Самохина попадает в таинственный Институт специальных технологий, где ее ждут тяжелые испытания. Этот сценарий Дарья будет писать до 2028 года.

О профессии сценариста

Дарья рассказала, что секрет успеха ее сценариев - ежедневная кропотливая работа. Даже когда у нее нет вдохновения, она пишет, поскольку считает, что если его ждать, можно вообще ничего не написать. По словам Дарьи, лучше сорок раз написать плохо, чем не написать ничего: "Быстро - это медленно, но каждый день". Особый акцент Дарья сделала на важности работы с критикой. От начала ее реакций на критические отзывы до момента, когда она поняла, что критика - это друг прошло около пяти лет.

Также, Грацевич рассказала, что за время своей карьеры он пришла к выводу, что драматургия - это математика, которая при желании может переворачиваться с ног на голову. У нее были моменты, когда она по кирпичику выстраивала сценарий, но потом все разваливалось. Например, такое случилось во время работы над сценарием второго сезона сериала Карена Оганесяна "Черное облако" - проект должен выйти в 2025 году. После того, как у Дарьи приняли к производству четыре серии, она решила их переписать.

«Потому что поняла, что мой фундамент неправильный, и я не знаю, что мне делать в пятой серии», — объяснила Дарья.

Она также позволяет себе то, что для начинающих сценаристов кажется невозможной роскошью - не писать поэпизодники и не показывать их продюсерам (Поэпизодник (поэпизодный план) - это сценарий серии сериала или фильма, который разбит на сцены - прим. Ред.)

О потенциальных хитах

Дарья поделилась тем, что у нее есть некая способность - она сразу понимает, какой фильм станет хитом. Например, так было с успешной российской комедией Клима Шипенко "Холоп". Шесть лет ей не давали приступить к работе над проектом, потому что продюсеры не верили в то, что массовому зрителю эта история будет интересна. Даже в Фонде кино, когда Дарья принесла сценарий, ей сказали, что название ужасное. Но, несмотря на долгий путь, Дарье удалось добиться одобрения сценария, и она смогла доказать, что "Холоп" - всеми любимый хит. Но даже сейчас многие продюсеры говорят Дарье о том, что массовому зрителю интересны только фильмы-аттракционы.

«Война в кино - это тоже аттракцион», — цитирует Дарья.

В ответ на такие комментарии она предлагает снять фильм про моду в стиле американского кинохита "Дьявол носит Prada".

О творческом кризисе

Дарья рассказала о том, что после успешных проектов у нее не раз наступал творческий кризис. Например, после сериала Вадима Перельмана "Измены", снятого по ее сценарию, от автора все ждали того, чтобы она писала и другие сценарии на эту же тему.

«Если бы я хотела писать про измены, я бы написала второй сезон сериала "Измены"», — подчеркнула Дарья.

Кстати, она также рассказала, что с Вадимом Перельманом ей работалось тяжелее всего. Режиссер известен свой требовательностью. В момент выхода фильма Клима Шипенко "Холоп" у Дарьи также был кризис, поскольку все ждали от нее снова комедии, а ей не хотелось делать то, что от нее все ждут.

В определенный момент Дарья, когда смотрела успешные работы коллег, в частности фильм Валерии Гай Германики "Краткий курс счастливой жизни", закомплексовала и даже пошла к психологу. Вместе со специалистом пришла к важному для себя выводу: "Нет смысла сравнивать начало своего пути с чьей-то серединой" и продолжала работать в тех направлениях, которые ей интересны, и развиваться в плане своих возможностей.

О лучших российских сценаристах

На встрече Дарья не забыла упомянуть лучших, по ее мнению, российских сценаристов - она говорила об Андрее Золотареве, Романе Канторе и других. По ее мнению, что бы не принесли эти сценаристы, все возьмут в кино. Она поделилась тем, что ей не раз предлагали сценарии "топовых" сценаристов на доработку, но за ней самой никто ни разу не переписывал тексты.

Встреча закончился неожиданным решением - вдохновившись новостью дня о том, что сценарист Роман Кантор основал собственную продюсерскую компанию "Кантора", Дарья рассказала о намерении создать свой телеграм-канал и назвать его "Хозяйка контента". Название родилось из слов генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Гавра Гордеева - так он в шутку называет Дарью Грацевич.

Между тем

После встречи корреспондент "РГ" попросила Дарью вспомнить ее любимую цитату.

«Бойтесь не врага, не друга, бойтесь равнодушного», — процитировала Льва Толстого Грацевич.

А на вопрос, без чего не может получиться сценарий, Дарья ответила:

«Без героя. Герой ведет структуру за собой, решает, что ему делать, а автор просто помогает ему это сделать».

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