Ренате Реинсве исполнит главную роль в триллере «Закулисье»

Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Человек, который упал на Землю») и Ренате Реинсве («Худший человек на свете», «Другой человек») исполнят главные роли в научно-фантастическом триллере «Закулисье» (The Backrooms). Как сообщает Deadline, сценарий основан на вирусной серии видеороликов Кейна Парсонса, снятых на YouTube и собравших более 190 миллионов просмотров. Подробности сюжета пока держатся в секрете. В свои 20 лет Парсонс дебютирует в качестве режиссёра, став самым молодым режиссёром, когда-либо сотрудничавшим со студией A24. Съемки стартуют в Канаде в середине июля 2025 года.

© кадр из фильма «Худший человек на свете»

В касте также заявлены Марк Дюпласс («Утреннее шоу»), Финн Беннетт («Настоящий детектив»), Лукита Максвелл («Терапия») и Эван Джогиа («А теперь - апокалипсис»).