Сборы нового «Супермена» достигли $22 млн на предпоказах

Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 22.5 млн в США. Таким образом, картина стала рекордной в 2025 году по продаже билетов на предварительных сеансах.

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Прошлым рекордсменом был ремейк мультфильма «Лило и Стич» — он собрал $ 14,5 млн на предпоказах. «Супермен» также стал самой прибыльной лентой за всю карьеру режиссёра Джеймса Ганна — до этого на первом месте были «Стражи Галактики. Часть 3» ($ 17,5 млн на предпоказах).

Учитывая, что «Супермену» предрекают более $ 100 млн сборов за первые выходные, новая киновселенная DC стартует успешно. На прибыльность фильма также могут повлиять высокие оценки картины: на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 83% критиков и 95% зрителей.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).