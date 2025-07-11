Звезда «Игры престолов» сыграет в «Практической магии 2»

Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе продолжения «Практической магии» произошло пополнение. В картине появятся Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Ли Пейс («Основание»).

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Кого сыграют артисты, пока неизвестно. К своим ролям также вернутся актрисы Дайэнн Уист («Эдвард руки-ножницы») и Стокард Ченниг («Бриолин») — они вновь воплотят на экране персонажей тётю Джет и тётю Фрэнни.

В оригинальном фильме 1998 года, снятом режиссёром Гриффином Данном, рассказывается о двух сёстрах-ведьмах, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь.

Главные роли в картине сыграли Николь Кидман («Мулен Руж») и Сандра Буллок («Гравитация»). Они также вернутся в «Практической магии 2». Режиссёром сиквела выступит Сюзанна Бир — автор сериала «Ночной администратор».