Завершены съемки юбилейного сезона сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге завершились съемки 25-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». В новом сезоне сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова и ее профессиональная команда продолжат расследовать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга.

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Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер – Максим Демченко.

В юбилейном 25-м сезоне «Тайн следствия» Марию Сергеевну Швецову (Анна Ковальчук) ждут многочисленные сюрпризы как в рабочей, так и в личной жизни. По долгу службы ей предстоят встречи с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенёв), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.