Михалков перечислил фильмы, подходящие для обмена между Россией и США

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с ТАСС назвал фильмы, которые можно было бы включить в список для обмена между Россией и США.

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Ранее, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.

«‎Мы в той или другой степени всегда поддерживаем, отстаиваем ценности нравственные», — сказал Михалков.

Если же говорить про американские фильмы за все времена, то режиссер выбрал бы три картины. Это "Пять несложных музыкальных фраз" 1970 года - роуд-муви с Джеком Николсоном и фильм с этим же актером "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). Также Михалков выделил комедийно-драматическую ленту 1973 года "Бумажная луна".

Выбирая из современных российских фильмов, режиссер остановился на фильмах "Студии Тритэ Никиты Михалкова".