Какие новинки кино уже можно посмотреть онлайн

Стич выбирает любовь вместо разрушений, суперзлодеи расплачиваются за работу на ЦРУ, наёмница мстит религиозной секте за смерть родителей, а Александрова и Деревянко разбираются с последствиями взаимных измен. Загораем под июльским солнцем вместе с подборкой кино, доступного в сети.

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Лило и Стич (6+)

Режиссёр: Дин Флейшер-Кэмп

Рейтинг "КиноПоиска": 7.6

Время: 1 час 48 минут

О чём фильм. После смерти родителей забота о маленькой свободолюбивой проказнице Лило Пелекаи (Майя Кеалоха) легла на плечи её старшей сестры Нани (Сидни Агудонг). Ради сестры девушка отказалась от колледжа, много работает, но их с Лило всё равно хотят разлучить органы опеки, видя, что юная девушка не стравляется с такой сложной задачей. Однажды Лилио, чтобы справиться с одиночеством, забирает из собачьего приюта подозрительное животное. Оказывается, это инопланетное существо Эксперимент 626 (Крис Сандерс),которого изгнали с родной планеты, оно отличается особой жестокостью и склонностью к разрушениям. Но он сбежал и укрылся на Земле. Удастся ли генетическому эксперименту, которого Лило назвала Стичем, по-настоящему полюбить и обрести семью, и убедить главу космической федерации, что он исправился и не причинит зла людям.

Что интересного. Фильм - ремейк одноимённого мультфильма Disney 2002 года. Крис Сандерс - создатель анимационного фильма, как и в оригинале, в перезапуске озвучивает Стича, ему пришлось совмещать этот проект с работой над мультфильмом "Дикий робот" (6+). На роль Лило Дин Флейшер-Кэпм искал ребёнка, у которого мало опыта работы в кино, потому что считает, что в основном родители юных актёров ведут их насильно на прослушивания. А ему нужен был ребёнок, который сам хочет сниматься и не умеет имитировать эмоции. Съёмки фильма проходили на острове Кауаи - одном из Гавайских островов. Кстати, во время съёмок неизвестный поджёг трейлер, в котором находились костюмы актёров на 200 000 долларов. Полиция Гонолулу расследует инцидент, связывая его с поджогами на Гавайях, направленных против киноиндустрии.

Кому не понравится. Скорее всего, фильм не впечатлит тех, кто был знаком с оригинальным мультфильмом, а Disney всё никак не может извлечь урок из предыдущих неудачных ремейков. К тому же, если вы не любите наивные семейные фильмы, да ещё и с мультяшной компьютерной графикой, тогда вряд ли "Лило и Стич" есть, чем вас порадовать.

Громовержцы* (16+)

Режиссёр: Джейк Шрейер

Рейтинг "КиноПоиска": 7.0

Время: 2 часа 7 минут

О чём фильм. Иногда принципов добра и стойкой морали бывает недостаточно, чтобы уберечь мир от смертельной угрозы. Порой только самый отъявленный злодей может одолеть такого же злодея. Именно так рассуждала глава ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус), когда сотрудничала с самыми известными суперзлодеями современности в своих целях. Однако всё тайное становится явным, о двойных стандартах Валентины становится известно правительству. И она заманивает всех, кто на неё работал, в ловушку, чтобы избавиться от всех сразу.

Что интересного. "Громовержцы*" - это финальный фильм пятой фазы киновселенной Marvel и является 36 картиной в медиафраншизе. Роли в фильме исполняют Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко, Ханна Джон-Кэймен, Уайатт Расселл, Джулия Луис-Дрейфус, Льюис Пуллман и другие. Флоренс Пью во время съёмок открывающей сцены прыгнула с небоскрёба Merdeka 118. Это было второе по высоте в мире здание на момент съёмочного процесса.

Кому не понравится. Фильм даже по теме имеет удивительное сходство с "Отрядом самоубийц" (18+) от вселенной DC. Поэтому, если вам не пришлась по вкусу команда головорезов с Харли Квин, то вряд ли фильм Marvel сможет изменить ваш взгляд на суперзлодейство и порадовать чем-то новым.

Балерина (18+)

Режиссёр: Лен Уайзман

Рейтинг "КиноПоиска": 7.0

Время: 2 часа 4 минуты

О чём фильм. Ева Маккаро (Ана де Армас, Виктория Комте - юная Ева) - дочь двух наёмных убийц. Её отец Хавьер (Дэвид Кастанеда) принадлежит к преступному синдикату "Русска рома", а мать - последовательница крайне подозрительного религиозного культа. Однажды отец выкрал из культа дочь, чтобы уберёчь её от опасности. В результате погони за ними погибает мать девочки, а через время глава культа Канцлер (Гэбриел Бирн) приходит и за её отцом. Выживает только Ева. "Русска рома" берёт сироту под опеку и отдаёт её на попечение директрисы (Анжелика Хьюстон) нью-йоркской балетной школы, где не только учат делать плие, но и убивать людей. Девочка выросла, и хоть с балетом у неё не сложилось, зато в боевых искусствах она ас. И теперь Ева хочет лишь одного: отомстить за смерть своей семьи. Но Джон Уик (Киану Ривз) уже идёт по её следам.

Что интересного. Ещё один ребёнок известной вселенной "Джона Уика" (18+). Это уже пятый фильм во франшизе, однако в центре внимания не угрюмый Киану Ривз, а элегантный персонаж Аны де Армас. Ева Маккаро ранее появлялась в третьем фильме киновселенной, однако там её изображала балерина Юнити Фелан. Как и Киану Ривз, Ана де Армас исполнила большинство трюков в фильме сама. Так как версия фильма Лена Уайзмана показалась продюсерам и киностудии катастрофичной и они были уверены, что "Балерина" загубит франшизу, то режиссёр "Джона Уика" Чад Стахелски переснял большую часть новой картины. Новые эпизоды снимали в Праге больше двух месяцев.

Кому не понравится. Тем, кто не понимает ажиотажа вокруг боевика про Джона Уика или вообще не в теме, почему он мстит за собаку. И если вы в принципе не фанат пафосных боевиков и вам претит идея культивирования мести, тогда лучше выберите на вечер другой фильм.

Открытый брак (18+), 2 сезон

Режиссёр: Анна Курбатова

Рейтинг "КиноПоиска": 7.4

Время: 8 серий по 45 минут

О чём сериал. Оказывается, взаимной бывает не только любовь, но и измена. Супруги Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) доказали это на своём примере. Саша изменил жене с её лучшей подругой, а она ему с гуру пикапа и гедонистом. Агния и Саша даже не пытались сохранить то, что ещё можно было склеить от их раскалывающегося брака. Прошло два года. Они вновь встретились на дне рождении ребёнка. Непрощённые обиды и взаимные упрёки так и не дали им забыть друг друга, пусть даже у них давно другие партнёры. Бывшие решают попробовать общаться как современные люди через общий чат "Открытая семья" по-человечески.

Что интересного. Это продолжение проекта, в первом сезоне которого в главных ролях снялись Марина Александрова и Антон Васильев. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге. В сериале также приняли участие Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Артём Ткаченко, Анатолий Кот и Константин Крюков.

Кому не понравится. Тем, у кого отношение к изменам однозначное: никаких прощений и экспериментов, только прекращение общения. Если от первого сезона сериала у вас осталось неприятное послевкусие, то не стоит добивать свои вкусовые рецепторы вторым сезоном.