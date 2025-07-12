В Никарагуа открылся фестиваль российского семейного кино

Фестиваль российского семейного кино, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, открылся в пятницу, 11 июля, в Манагуа. На протяжении двух дней, которые продлится фестиваль, никарагуанцам покажут всеми любимые советские картины "Кавказская пленница" и "Любовь и голуби".

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«Никарагуа и Россию объединяют моральные, социальные и политические ценности, а также концепция семьи. Мы с удовольствием собираемся с нашими российскими товарищами, чтобы отпраздновать этот особый день», — сказал на открытии фестиваля со-директор никарагуанской Национальной синематеки режиссер Адриан Карраско.

Он особо отметил, что советский и российский кинематограф в отличие от "голливудского монстра" обращается к лучшим человеческим чувствам, таким как любовь и нежность.

Фильмом открытием фестиваля стала "Кавказская пленница". Эта советская романтическая комедия вызвала у никарагуанского зрителя те самые добрые эмоции, о которых говорил Карраско. Зал на удивление живо реагировал на шутки героев киноленты, даже те, которые раньше казались понятными только жителям стран бывшего Советского Союза.