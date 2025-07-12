Замминистра культуры отметил рост числа зрителей российского кино

Количество зрителей российских фильмов за три года выросло на 143 процента, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Это итог комплексной работы по развитию отечественного кинематографа, считает она.

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Выступая на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которое проходит в монастыре "Оптина пустынь", Жанна Алексеева заявила, что в первом квартале 2025 года число зрителей составило 31,3 млн человек. При том, что в первом квартале 2022 года их было 12,9 миллиона человек.

Жанна Алексеева подчеркнула, что испытывает гордость от результатов такой работы.

Она обратила внимание на то, что создаются специальные кинозалы, осуществляющие показ отечественного кино. Сейчас их уже более 1,5 тысячи в стране, и до 2030 года появятся еще около 1 тысячи таких спец-кинозалов.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецов обратила внимание, что в 2024 году в прокат вышло 214 российских фильмов, 84 из них создано при поддержке Минкультуры РФ и Фонда Кино. Кассовые сборы отечественных фильмов составили более 36 миллиардов рублей, а количество зрителей - почти 100 миллионов человек.