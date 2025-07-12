49 лет назад на экраны вышел мультфильм «38 попугаев»

12 июля 1976 года состоялась премьера мультфильма «38 попугаев» Ивана Уфимцева по сценарию Григория Остера. Над лентой работали мастера анимации Леонид Шварцман, Юрий Норштейн и Ирина Собинова-Кассиль, а героев озвучивали всенародно любимые артисты: Надежда Румянцева, Василий Ливанов, Михаил Козаков, Всеволод Ларионов. Позже вышло ещё девять серий. Мультфильм был отмечен наградами различных фестивалей, в том числе международных, и стал классикой советского анимационного кино.

© Кадр из мультфильма

12 июля 1976 года на советском телевидении впервые показали мультфильм «38 попугаев». Кукольную анимационную ленту поставил Иван Уфимцев, над визуальными решениями работали художники Леонид Шварцман, Юрий Норштейн и Ирина Собинова-Кассиль.

В основу сюжета лёг сценарий детского писателя Григория Остера о четырёх друзьях — озорном Попугае, любопытной Мартышке, застенчивом Слонёнке и меланхоличном Удаве, которому друзья помогают измерить рост. Эта простая история рассказана с юмором и содержит философский посыл.

О ребятах и зверятах

Григорий Остер предложил сотрудникам киностудии «Союзмультфильм» юмористический сценарий о друзьях-животных ещё в начале 1970-х, однако на протяжении нескольких лет никто им не интересовался. Наконец на историю обратил внимание режиссёр Иван Уфимцев, к тому времени снявший такие анимационные сказки, как «Чьи в лесу шишки?», «Лошарик», «Наша няня» и ряд других лент.

«Прочитал одну фразу: «А куда ты ползёшь?» — спросила Мартышка. «Сюда. Сюда ползу», — проворчал Удав…» Казалось бы, ничего особенного, но она так мне понравилась! Просто обалдеть как! И сделал фильм», — вспоминал Уфимцев позже.

Своих героев Григорий Остер видел универсальными типажами и считал, что они понравятся многим детям.

«Особенность мультфильма «38 попугаев» и всех последующих заключалась в том, что сценарий написал Григорий Остер и это было диалоговое кино. В мультипликации вообще не приветствуются разговорные сценарии, потому что там важно движение, превращение — то, что отличает анимацию от остальных видов искусства. Это синтез всех видов искусства. А здесь было много реплик, как в радиотеатре. Они были смешными, абсурдными, и поэтому важно было подобрать правильные актёрские отыгрыши этих разговоров», — объяснил в беседе с RT шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Работа началась с подбора актёров. Мартышка говорит голосом Надежды Румянцевой — артистка нередко дублировала зарубежных и отечественных коллег. Большой опыт в озвучивании был и у Василия Ливанова: ранее он работал над мультфильмами о Чебурашке и о Малыше и Карлсоне.

Голос Всеволода Ларионова, которому досталась роль Попугая, звучал в анимационных фильмах «Прометей», «Персей», а также «Лошарик» самого Ивана Уфимцева. За Слонёнка говорит Михаил Козаков, к тому времени широко известный по отрицательной роли дона Педро в картине «Человек-амфибия», а вот на ниве мультипликации это была его дебютная работа.

Только после записи голосов за работу взялись аниматоры.

«Изобразить слово пантомимой»

Над мультфильмом «38 попугаев» трудились постановщик Леонид Шварцман и мультипликаторы Юрий Норштейн и Ирина Собинова-Кассиль.

«Леонид Аронович Шварцман, наверное, был в «Союзмультфильме» чемпионом по количеству популярных персонажей. Именно он разработал так называемых брендовых героев киностудии. Он наградил потрясающим обаянием не только Попугая, Мартышку и Слонёнка, но и Удава. До этого в кукольной анимации в принципе не было персонажей-змей, тем более главных героев», — отметил Сергей Капков.

Удав дался Шварцману непросто: постановщик признавался, что змеи, в том числе рисованные, ему несимпатичны. Готовясь к съёмкам, художник день за днём ходил в зоопарк и рисовал змей с натуры, но герой получался недобрым.

«Образ сложился лишь тогда, когда я забыл про реальность. Вытянул удаву морду, сделал нос, нарисовал веснушки и бровки домиком. А ещё я расцветил его цветочками... Вот тогда и вышел этот персонаж, удав-мыслитель, удав-философ, которого я считаю своей большой удачей», — рассказал Шварцман много лет спустя. Художник даже называл героя своим любимцем.

За время подготовки изменился и Попугай. Изначально у куклы, по задумке Леонида Шварцмана, был длинный хвост и большие крылья, при этом она сидела на ветке. Но когда за дело взялись мультипликаторы, выяснилось, что менять позы такому попугаю неудобно: нужно было постоянно следить за положением ветки и хвоста. В итоге крылья укоротили, от хвоста отказались — в таком виде с помощью куклы можно было передать всю гамму эмоций персонажа.

Манерой двигаться и разговаривать Попугай напоминал тогдашнего директора кукольного объединения студии «Союзмультфильм» Иосифа Боярского — его яркие черты придал персонажу Юрий Норштейн. Кроме того, жестикуляция Попугая, который часто указывает куда-либо крылом, и его перемещения в кадре вызывают ассоциации ещё и с образом Ленина — Шварцман подтвердил это позднее.

Мартышку Иван Уфимцев наделил чертами дочери Екатерины. В детстве она была очень похожа на героиню по характеру, и даже друзья в шутку называли её мартышкой.

«Иван Васильевич Уфимцев был актёром по профессии, прекрасно понимал, что такое актёрское мастерство, поэтому он знал, как разыгрывать диалоговые сцены. В качестве мультипликатора их ставил Юрий Борисович Норштейн — виртуозный кукловод, который работал у других режиссёров, когда не снимал собственные фильмы. Артистизм этих авторов, потрясающее понимание, как слово можно изобразить пантомимой, как можно расставить паузы в диалогах, и то обстоятельство, что они работали вместе, сделали мультфильм «38 попугаев» особенным», — подчеркнул Сергей Капков.

38 попугаев и десяток фильмов

За кадром восьмиминутный кукольный мультфильм был масштабным проектом. Даже кукол пришлось изготовить в нескольких экземплярах, потому что невозможно сделать фигурку, которая выдержит необходимые в съёмочном процессе 150—200 тыс. прикосновений мультипликаторов. В создании персонажей участвовали слесарь, сделавший шарниры, портной, художник и другие специалисты.

Кинематографистам так понравились герои, что они решили продолжить работу над историей Попугая, Мартышки, Слонёнка и Удава — Иван Уфимцев сам обратился к Григорию Остеру с просьбой написать новые сценарии.

В итоге получился цикл из десяти мультфильмов, включая первый. Большинство лент — «Бабушка удава», «Как лечить удава?», «Куда идёт Слонёнок», «А вдруг получится!», «Привет Мартышке», «Завтра будет завтра» и «Зарядка для хвоста» — вышли в конце 1970-х. В 1985 году команда представила ленту «Великое закрытие», а завершающий мультфильм серии «Ненаглядное пособие» показали в 1991-м.

Актёрский состав в основном оставался неизменным. Во втором фильме появился новый персонаж — бабушка Удава, её озвучил Борис Владимиров. Артист выступал на эстраде с сатирическими номерами в образе старушки Авдотьи Никитичны. Многие черты этого персонажа использовались при разработке внешнего вида Мартышки.

Её озвучивали, помимо Надежды Румянцевой, ещё две артистки. Песни исполняла Ирина Грибулина. Когда снимали девятую серию, Румянцева сопровождала мужа-дипломата в заграничной командировке, поэтому её роль временно передали Раисе Мухаметшиной.

Музыку к первому мультфильму написал Владимир Шаинский. Он же стал композитором со второй по пятую и девятой серий, в остальных звучат произведения Геннадия Гладкова и Алексея Шелыгина.

Серии мультфильма отмечены наградами различных фестивалей. Создатели мультфильма получили первую премию «Хрустальный кубок» на МФК в Загребе и диплом на Χ Всесоюзном кинофестивале в Риге. «Бабушка Удава» завоевала первую премию португальского Международного фестиваля анимационного кино, а пятая серия «А вдруг получится!» удостоилась второй премии и диплома XII Всесоюзного кинофестиваля в Ашхабаде.