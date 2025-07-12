Из сериала «Кухня» вырезали постельную сцену с украинским флагом

Российский телеканал вырезал из пятой серии второго сезона сериала «Кухня» эпизод, в котором демонстрируется флаг Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «SVTV NEWS».

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Речь идет об моменте, в котором половым партнершам героя сериала выставляются «спортивные оценки» под флагами разных стран — в том числе украинским. Эпизод был впервые показан в 2013 году до начала российско-украинского конфликта, а теперь в эфир выходит его урезанная версия.

В январе 2023 года звезду «Кухни» Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова. Причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

Сейчас пара проживает во Франции. В феврале 2025-го артист признавался, что вернется в Россию после окончания СВО.

«Я 15,5 лет не пью. Когда все кардинально изменится и [СВО] прекратится, то я вернусь таким пьяным в Россию…» — говорил артист.

В апреле Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП). Позднее звезда «Кухни» признавался, что всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему после случившегося.