Зрители оценили «Супермена» Джеймса Ганна на уровне «Человека из стали»
11 июля состоялась премьера фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.
Супергеройская лента получила оценку «А-». Точно такой же рейтинг получил предыдущий фильм о Супермене «Человек из стали» Зака Снайдера. Кроме того, новинку оценили так же, как и предыдущий супергеройский фильм 2025 года «Громовержцы» от студии Marvel.
«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).