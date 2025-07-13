Принесет ли «культурное наследие» успех «Ну, погоди!» и «Простоквашино»

Актер Никита Кологривый рассказал, что хочет сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!».

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Съемки киноадаптации мультфильма «Ну, погоди!» еще не начались, однако в актерской среде уже спорят, кому достанутся главные роли в ленте. Например, накануне молодой артист Никита Кологривый признался журналистам, что был бы счастлив исполнить роль Волка. При этом в индустрии также спорят об успехе будущей ленты.

Продюсеры проекта уверены, что новый «Ну, погоди!» сможет повторить сборы предыдущих киноадаптаций, таких как «Летучий корабль». Однако некоторые режиссеры считают, что коллегам следует снимать что-то новое. Аналогичные споры идут и по поводу нового фильма «Простоквашино», который выйдет на большие экраны уже в следующем году.

«НУ, ПОГОДИ!» В КИНО И КОЛОГРИВЫЙ — ВОЛК

Накануне популярный российский актер Никита Кологривый признался, что готов исполнить роль Волка в киноадаптации знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Журналисты не раз отмечали, что зрители ассоциировали именно его с этим персонажем.

Между тем, согласно результатам опроса аналитиков медиахолдинга «Rambler&Co», россияне считают Волка самым стильным персонажем вселенной «Союзмультфильма». Видимо, за его розовую рубашку, желтый шарфик и джинсы клеш.

«Конечно. Я бы счастлив был сыграть этого персонажа», - заявил Кологривый в беседе с ТАСС, изобразив знаменитый жест персонажа с сигаретой, которого в советском мультфильме озвучил Анатолий Папанов.

Однако ни полный актерский состав, ни информация о составе съемочной группы пока не раскрыты.

В июне 2025 года стало известно, что в России снимут киноадаптацию популярного российского мультсериала про приключения Зайца и Волка. Соответствующее партнерское соглашение о работе над картиной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Известно, что производством новой картины займется компания «Темп» при участии студии «Союзмультфильм», а НТВ станет генеральным информационным партнером проекта. Ожидается, что картина появится в прокате в 2028 году.

По словам самого Вайнштейна, «Ну, погоди!» является культурным наследием в России, полнометражный фильм по его мотивам продолжит тренд на перезапуск советских мультипликационных лент «и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь». Однако художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин наоборот считает, что вместо адаптации мультфильмов в игровое кино современным режиссерам следовало бы создавать новые смыслы.

«Залогом успеха будут новые смыслы и новые обретения, а не топтание на старых могилах. Не надо за счет ушедших вытаптывать свою дорогу, ищите свою дорогу, не повторяйте старое. Сняли полнометражный игровой фильм "Летучий корабль", и что? Это провал, это бездарно. Могу без лишней скромности сказать, что мой фильм лучше (Бардин снял советский мультфильм "Летучий корабль" (1979) – прим. НСН). Они хотят повторить и въехать на чужой козе в рай. Такого не бывает, пусть ищут свое. Это и сюжета касается, нельзя на старые грабли наступать. Они все время пытаются за счет старых заслуг выйти из пешек в короли», - сказал он в беседе с НСН.

Первый выпуск легендарного советского мультфильма Геннадия Сокольского «Ну, погоди!» вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха «Веселая карусель». При этом одноименный сериал появился в 1970 году, его режиссером выступил Вячеслав Котеночкин.

Оригинальный сериал состоит из более чем 170 коротких эпизодов, каждый из которых представляет из себя мини-историю о том, как Волк пытается поймать Зайца, но неизменно терпит поражение из-за собственной неуклюжести или хитрости персонажа, озвученного Кларой Румянцевой. В 2021 году киностудия «Союзмультфильм» представила 3D-перезапуск одноименной ленты «Ну, погоди! Каникулы».

НОВОЕ «ПРОСТОКВАШИНО»

Между тем, 1 января 2026 года в российский прокат наравне с еще несколькими киносказками («Буратино» и «Чебурашка-2») выходит киноадаптация советских мультфильмов про приключения дяди Федора и его друзей в деревне Простоквашино.

Первый трейлер новой ленты режиссера Сарика Андреасяна вышел в конце апреля. Известно, что события фильма «Простоквашино» развернутся во времена СССР.

Главного героя, мальчика дядю Федора, в киноадаптации сыграл Роман Панков из ленты «Денискины рассказы». Роли его родителей исполнили Лиза Моряк и Павел Прилучный. Популярного вредного персонажа почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин. Друзей Федора — собаку Шарика и кота Матроскина созданных с помощью анимированной графики, озвучили Антон Табаков и Павел Деревянко.

При этом, по мнению кинокритика Александра Шпагина, сказочные российские ленты, которые появятся на больших экранах в новогодние праздники в следующем году, могут провалиться в прокате.

«Ощущение, что эти новые картины должны провалиться. Продюсеры решили закормить зрителя до полного гастрита. Они, похоже, не понимают, что нельзя слишком часто забрасывать на рынок похожий продукт. К "Буратино" и "Простоквашино" я отношусь скептически, а на "Чебурашку-2" с удовольствием пойду. В последнюю очередь я бы посмотрел несчастное "Простоквашино", не верю, что может получиться хорошо. Я видел слишком много мультипликационных ремейков, по-моему, они ужасны. Вся советская реальность, в реальном "Простоквашино" состоящая из аллюзий и тонких намеков, совершенно не натягивается на реальность современную», - объяснил он в беседе с НСН.

В Советском союзе было снято несколько мультфильмов про приключения мальчика дяди Федора и его друзей в Простоквашино, в том числе «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980), «Зима в Простоквашино» (1984). Современный мультсериал «Союзмультфильма» «Простоквашино», созданный при помощи компьютерной и 2D-техники, вышел в 2018 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что героев мультфильмов «Простоквашино» и «Ну, погоди!» назвали самыми узнаваемыми в России.