Назван самый богатый российский артист

Почетным гостем на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» стал композитор и народный артист России Юрий Антонов. Ведущий церемонии открытия мероприятия Владимир Березин назвал его самым богатым артистом страны.

По данным журналистов, музыкант по-прежнему занимается творческой деятельностью, сочиняя музыку в своей творческой студии. Антонов живет в Подмосковье в окружении множества животных, которых он добровольно взял под опеку — собак, белок, уток, павлинов и фазанов. На их корм уходит до ста тысяч рублей, передает портал 7days.ru.

По данным СМИ, американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой исполнительницей в мире с капиталом в размере 1,6 миллиарда долларов. Она заняла первое место в рейтинге, сместив с него коллегу Рианну — ее состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что среди отечественных артисток больше всего зарабатывают те, кто исполняет народные песни. Он отметил, что самыми богатыми представительницами этого жанра являются Надежда Кадышева и Надежда Бабкина.