Спин-офф «Короля Талсы» с Сэмюэлом Л. Джексоном лишился шоураннера

Издание Variety сообщило, что спин-офф сериала «Король Талсы» под названием «Король Нового Орлеана» лишился шоураннера. Проект покинул Дэйв Эриксон — автор известного шоу «Бойтесь ходячих мертвецов».

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По данным СМИ, причиной ухода автора стал конфликт графиков. Сейчас ведётся поиск нового шоураннера, который возглавит проект. Студия Paramount информацию пока не комментировала.

Сериал «Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Главного героя сыграл Сильвестр Сталлоне («Рокки»). Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Шоу уже продлили на третий сезон. В спин-оффе главную роль должен сыграть Сэмюэл Л. Джексон.