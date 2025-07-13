Состоялась премьера сериала «Три сестры»

Премьера первых двух серий сериала "Три сестры" прошла в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького в рамках кинофестиваля "Горький fest", передает корреспондент ТАСС. Проект стал режиссерским дебютом Маруси Трубниковой.

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«‎Это, безусловно, очень важный проект, потому что это мой режиссерский дебют, я с большим уважением отношусь к Антону Павловичу Чехову, и мне показалось, что та ирония, которая ему присуща, сохранена», — сказала Трубникова в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам режиссера, идея экранизации принадлежит писателю и креативному продюсеру проекта Александру Цыпкину, который также исполнил одну из ролей.

«‎Когда мне рассказали идею, я сразу поняла, что хочу ее развивать», — сказала режиссер.

По словам Трубниковой, первой из актеров она "придумала" Ларису Гузееву.

«‎Когда она согласилась, мы стали уже собирать оставшийся каст», — сказала она.

Исполнительница роли Ольги, актриса Маруся Климова подчеркнула, что мораль Чехова в сериале осталась.

«‎Мы распределили ответственность за "мораль Чехова" на всех трех сестер», — добавила она.

Сериал "Три сестры" рассказывает о трех сестрах (Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман), мечтающих уехать из Нижнего Новгорода в Москву, рассчитывая на помощь матери - состоятельной владелицы ювелирного бизнеса (Лариса Гузеева). У каждой свои причины: учеба, переезд семьи, карьера. Однако у матери другие планы - она возвращается из отпуска с молодым возлюбленным (Павел Деревянко) и отказывается от роли "кошелька", выбирая личное счастье.

Проект создан компанией Mediaslovo (продюсеры Данила Шарапов и Петр Ануров) при участии онлайн-кинотеатра Kion (Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец) и "Газпром-медиа холдинга" (Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян). Креативными продюсерами выступили писатель Александр Цыпкин и Аглая Смирнова. Над сценарием работала Екатерина Богомолова. Показ сериала запланирован на 1 августа в онлайн-кинотеатре Kion, затем он будет транслироваться на телеканале ТНТ.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.