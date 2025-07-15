Фильмы из России получили четыре награды на фестивале кино в Макао

Российское кино получило высокую оценку на Международном фестивале фильмов для детей, который прошел в Специальном административном районе КНР Макао. Как сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете фестиваля, четыре ленты из России - две художественных и две анимационных - получили призы на этом киносмотре.

Представитель оргкомитета Чжан Фэнна рассказала ТАСС, что в программе были представлены два художественных фильма из РФ. Это "Летучий корабль" (режиссер Илья Учитель, 2024), который получил награду за лучшую режиссуру детского фильма, и фильм "Запасной игрок" (режиссер Петр Забелин, 2017), который получил приз в номинации "Выдающийся фильм".

Кроме того, в программе анимационных фильмов награды также получили две российские работы. Мультфильм "Пингвины" (режиссер Анастасия Соколова, 2022) отмечен как лучший анимационный художественный короткометражный фильм, а мультфильм "Голубые штаны" (режиссер Алексей Караев, 2021) получил награду за лучшую режиссуру анимационного короткометражного фильма.

"Детский кинофестиваль в Макао проводится уже второй год. Это совершенно новый фестиваль, но он очень быстро развивается. В этом году на фестивале представлено более 400 фильмов со всего мира из более чем 30 стран. Китайские зрители хотят видеть прекрасные российские фильмы. Мы очень надеемся, что Россия примет участие в фестивале в 2026 году и привезет больше фильмов на фестиваль в Макао", - пояснила Чжан Фэнна.

Заместитель генерального консула России в Гонконге Алексей Мосин, принявший на фестивале награды от имени авторов, отметил в беседе с ТАСС, что такие мероприятия как Международный фестиваль фильмов для детей в Макао способствует развитию культурных связей между нашими странами.