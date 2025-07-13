Райан Джонсон ответил, будет ли он снимать «Звездные войны»

Издание Rolling Stone взяло интервью у режиссёра серии фильмов «Достать ножи» Райана Джонсона. Он рассказал о новой трилогии «Звёздные войны», которую он разрабатывал.

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По словам постановщика, он обсуждал концепцию новых фильмов космической саги с компанией Disney. Но потом он начал снимать «Достать ножи» и перестал работать над «Звёздными войнами». Джонсон также рассказал, что был бы рад вернуться к созданию новой трилогии, но пока он счастлив создавать детективы.

«Была только концепция новой трилогии "Звездных войн". Не было никаких набросков, трактовки или чего-то подобного. Мы отлично провели время, работая над восьмым эпизодом, и в Disney сказали: "Давайте продолжим". Я ответил: "Отлично". Но потом случились "Достать ножи"… и теперь я занят созданием детективов. Если в будущем появится возможность сделать что-то ещё в "Звёздных войнах", я буду в восторге. Но сейчас я просто занимаюсь своим делом и очень счастлив».

О разработке новой трилогии «Звёздных войн» от Райана Джонсона сообщили ещё в 2017 году. После этого никаких подвижек в её создании не было. Официально Disney не отменяла картины, но никакой информации больше не предоставляла. Ранее СМИ сообщали, что на отмену трилогии повлияла неоднозначная реакция от зрителей на «Звёздные войны: Последние джедаи», которых снял Джонсон.