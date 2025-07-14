Завершился 59-й кинофестиваль в Карловых Варах

59-й международный кинофестиваль в Карловых Варах завершился победой фильма чешского режиссера Миро Ремо "Лучше свихнуться в пустыне" - картина получила Гран-при "Хрустальный глобус", сопровождаемый денежной премией в 25 тысяч долларов.

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Это документальный рассказ о братьях-близнецах, которые живут на полуразвалившейся ферме вдали от цивилизации и счастливы от контактов с мирной природой и чувством освобождения от нынешнего обезумевшего мира.

Специальный приз жюри и 15 тысяч долларов получил фильм иранского режиссера Сохейла Берахи "Бидад" о влюбленных, бегущих от социальной несправедливости и отважно сражающихся с невзгодами. Жюри покорила, как значится в его декларации, "панковская энергия фильма, который завершается на неоднозначной, но оптимистичной ноте - потому что там, где бурлит жизнь, остается надежда".

Лучшими режиссерами признаны литовец Витаутас Каткус, снявший свой дебютный фильм "Пришелец", и француз Натан Амброзиони за кинодраму "Без любви".

Лучшей исполнительницей главной роли признана Пиа Тьелта, сыгравшая в семейной драме "Не зови меня мамой" (Норвегия).

Итальянский актер Алекс Брендемюль получил премию за лучшую мужскую роль - отца девушки, подвергшейся сексуальному насилию, в фильме "Когда река становится морем".

В параллельной конкурсной программе Proxima главный приз присужден фильму бангладешского режиссера Махде Хасана "Город из песка".