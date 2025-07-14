Зак Креггер рассказал о новом фильме по Resident Evil

Издание SFX взяло интервью у режиссёра нового фильма по серии игр Resident Evil Зака Креггера. Он рассказал о работе над экранизацией хоррора.

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По словам постановщика, он давний фанат серии и даже несколько раз проходил Resident Evil 4. Однако он не собирается следовать сюжету игр в экранизации — он хочет передать опыт, который получают пользователи во время игры.

Я большой фанат Resident Evil. Я играл во все игры этой серии. Не знаю даже, сколько раз я проходил Resident Evil 4 снова и снова. Но в экранизации я определённо не пытаюсь полностью следовать сюжету игр. Я пытаюсь рассказать историю, которая будет максимально приближена к тому опыту, который вы получаете, играя в Resident Evil. Не думаю, что нарушаю какие-то серьёзные правила игровой вселенной. Но я также понимаю: что бы я ни делал, люди всё равно будут разыскивать меня в интернете. Поэтому всё, чего я хочу, это снять действительно хороший фильм и рассказать захватывающую историю. Я знаю, что буду доволен фильмом, и, надеюсь, другие тоже.

Премьера новой экранизации Resident Evil состоится в сентябре 2026 года. Ранее стало известно, что сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад.