«В списках не значился» покажут в Индонезии

Военную драму «В списках не значился» представят зрителям в Джакарте в рамках «Дня российского кино» в Индонезии, организованного РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Показ состоится 5 июля в кинотеатре CGV Cinemas Central Park.

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Фильм «В списках не значился» по одноимённой повести Бориса Васильева создан «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, кинокомпаниями 1-2-3 Production, ТЕМП и «ТРОМЕДИА», а также Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда кино и Правительства Москвы. Съёмки картины проходили в Беларуси и в кинопарке «Москино».

Кинопоказ в Индонезии – уже не первое международное мероприятие для фильма. Ранее «В списках не значился» был показан зрителям на фестивалях российского кино в Узбекистане, Иране и во Вьетнаме.