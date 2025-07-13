Первые впечатления о сериале «Декстер: Воскрешение»

Фанаты будут в ностальгическом восторге.

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В сотый раз вспоминать величие «Декстера» бессмысленно. Все знают, что сериал был невероятным: очаровательная заставка, набор роскошных персонажей, хлёсткий сюжет, что превращал просмотр одного эпизода в бессонную ночь.

Как и нет смысла вспоминать, что «Декстера» погубили рейтинги — слишком хорошие, чтобы просто взять и завершить историю на высокой ноте. Поэтому шоураннеры и тянули до тех пор, пока зрители не начали засыпать и плеваться.

Казалось бы, возвращать мистера Моргана — сомнительное решение. Однако мы живём в эпоху, когда одна старая франшиза работает лучше двух новых. В итоге в 2021-м мы получили нормальное продолжение «Новая кровь», в 2024-м — хороший приквел «Первородный грех». А в 2025-м вышло «Воскрешение», ещё один сиквел про культового маньяка. В этот раз, если судить по первым эпизодам, получилось великолепно.

«Декстер: Воскрешение»: главное о сериале

Название: «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection).

Режиссёры: Маркос Сига, Моника Реймунд.

Актёры: Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Ума Турман и другие.

Дата выхода: 11 июля 2025 года.

Сколько серий: 10 эпизодов. Жанр: криминал, драма.

Страна: США.

«Декстер: Воскрешение»: где смотреть?

11 июля на Paramount+ вышли два первых эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 5 сентября.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Showtime.

Старый недобрый Декстер вернулся

К «Новой крови» у фанатов была весомая претензия. Там Декстер взял новое имя, поселился в глуши и делал всё, чтобы начать жизнь с нуля. В уме он фантазировал, как кромсает очередного злодея, но в реальности подавлял кровавые желания. Зрителям приходилось долго ждать, пока Морган осознает: себя не победить, персонаж навеки останется убийцей убийц.

В «Воскрешении» антигерой даже не пытается бороться с Тёмным попутчиком. В первых же эпизодах он начинает новую охоту. Так режиссёр Маркос Сига, который работал над классическим «Декстером», показывает: старый и недобрый Морган вернулся. Причём возвращение подчёркивают десятками ностальгических приёмов.

В сознании персонаж встретится с маньяком Троицей и дерзким коллегой Доаксом, в реальности — с Мигелем Прадо, который хочет то ли обнять старого друга, то ли посадить за решётку. Над последним придётся поработать, ведь копы из «Новой крови» каким-то неловким образом сняли с Моргана все обвинения, а причастность к старым грехам ещё нужно доказать.

Впрочем, Декстера волнует не только Мигель, что настойчиво идёт по следу. Сын Гаррисон будто пошёл по стопам отца, совершил убийство и наверняка наделал ошибок. Ещё в Нью-Йорке завёлся садист, который подсаживается к таксистам и жестоко их обезглавливает. Что уж говорить о подозрительной шайке: кто-то влиятельный и опасный зачем-то собирает группу серийных убийц. В общем, хлопот у Декстера хватает: он выслеживает маньяка, издалека присматривает за сыном и нервничает из-за Мигеля, жаждущего возмездия.

Историй много, все они работают и будто возвращают к замечательным временам, когда франшиза умело держала в напряжении. Соскучились по убийствам, где злодей получает по заслугам? Они есть в первом же эпизоде. Любили, когда Декстер в последний момент и практически чудом уходил от наказания? Это тоже будет. Ценили сериал за ярких копов, которые находят мельчайшие улики и потихоньку распутывают клубок? В «Воскрешении» такие есть.

Продолжение не только генерирует интересные ситуации и ностальгию, но и окружает сюжет некоей загадочностью. За последнее отвечает героиня Умы Турман: она харизматична, опасна и явно состоит в банде, коей по степени угрозы мы ещё не видели.

Сериал вообще подкидывает интересных персонажей и прокачивает старых. Следователь, которая рассматривает проступок Гаррисона, холодна и гениальна. Да и сам Гаррисон наконец не раздражает. Парень пытается жить нормально, однако вопреки желаниям делает то же, что и его отец. Что говорить о Декстере, который больше не борется с собой, а отдаётся любимому делу — самосуду. Смотреть на старого героя, полноценно вернувшегося в обойму, дико приятно.

В итоге первые эпизоды «Воскрешения» оставляют отличные впечатления. За счёт ностальгических трюков, где режиссёр вспоминает культовых героев. За счёт охоты на жестокого маньяка и следователя, что, без сомнений, прищучит любимцев зрителя. За счёт группировки маньяков, которая точно станет грозным врагом. Плюсов достаточно, чтобы отбросить скепсис и получить от возвращения Декстера удовольствие.

«Декстер: Воскрешение»: стоит ли смотреть?

Да. Пока что «Воскрешение» — лучшая история про Декстера со времён лучших сезонов основного сериала. Если когда-то любили харизматичного маньяка, который казнит злодеев, не пропустите продолжение.

Оценка начала «Декстер: Воскрешение» — 8 из 10

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Цепляющий сюжет

Море уместной ностальгии

Харизматичные герои

Тот самый Декстер полноценно вернулся.

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