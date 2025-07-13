Невышедшую серию «Гравити Фолз» теперь можно посмотреть с русской озвучкой

Творческое объединение NEXUS выпустило дублированную на русский язык пробную версию эпизода «Гравити Фолз» под названием «Ловушка для туриста».

© кадр из мультсериала «Гравити Фолз»

Это открывающая серия всего мультсериала, которая так и не увидела свет на больших экранах.

Роли дублировали: Антон Колесников (Диппер), Наталья Терешкова (Мэйбл), Михаил Тихонов (Шмэбьюлок и другие) и Диомид Виноградов (Дядя Стэн и другие).

«Гравити Фолз» выходил с 2012 по 2016 годы, завоевав массу наград и огромную аудиторию фанатов. В начале 2025 года фанаты нашли скетч из другого отмененного эпизода Sweater Off Dead, в котором Мэйбл становится бабкой.