Сборы «Мира Юрского периода: Возрождение» достигли $520 млн

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» достигли $ 232 млн в США. Картина расположилась на втором месте среди лидеров проката, уступая лишь «Супермену» Джеймса Ганна.

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Мировые сборы ленты достигли $ 520 млн. Учитывая, что бюджет картины составил около $ 180 млн, «Возрождение» уже начало приносить прибыль. Не исключено, что сборы фильма по итогу проката превысят $ 1 млрд.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).