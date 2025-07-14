«Пираты ХХ века»: как снимали самый кассовый отечественный фильм

14 июля вполне можно было бы объявить общенациональной памятной датой. Ведь именно в этот день в 1980 году вышел на экраны самый популярный фильм, созданный за всю историю отечественного кинематографа. Боевик «Пираты ХХ века» имел огромный успех, только за первый год проката его посмотрели около 90 миллионов зрителей. Ныне рекордсмену исполнилось 45 лет. Ни одной другой киноленте не удалось достичь таких показателей. По случаю юбилея расскажем о некоторых эпизодах, связанных с его созданием.

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Что в трюмах сухогруза?

Оказывается, у столь полюбившихся нашему зрителю «Пиратов…» итальянские корни. Об этом корреспондент «МК» узнал в свое время от автора сценария фильма Станислава Говорухина.

«Однажды в газетной колонке с зарубежными новостями попалась на глаза заметочка о том, как морские разбойники напали на итальянское судно, перевозившее урановую руду. Всю команду перебили, 200 тонн ценного груза из трюма бесследно пропали вместе с похитителями, — вспоминал Станислав Сергеевич. — Тогда и пришла в голову идея написать «пиратский» сценарий, где будут фигурировать уже наши, советские моряки. Конечно, и финал следует сделать не столь пессимистичным…»

Однако целиком посвятить себя новому проекту Мастер не мог: в ту пору у него в разгаре были съемки сериала «Место встречи изменить нельзя». Поэтому Говорухин предложил стать соавтором сценария и режиссером-постановщиком картины своему давнему другу и коллеге Борису Дурову, с которым они когда-то вместе работали над фильмом «Вертикаль».

С.Говорухин:

«Когда сценарий был готов, Борису предстояло утвердить его в Госкино. Бдительные чиновники-цензоры углядели в нашей истории опасный момент. Какой такой уран? Это же намек на советскую ядерную угрозу! Нельзя! Пришлось нам с Дуровым искать замену. А с ней проблемы. Требуется ведь, исходя из сюжета, чтобы морем перевозили некий груз, имеющий большую ценность с точки зрения пиратов и их нелегальной деятельности. Возникла мысль заменить уран опиумом. Это сырье для фармацевтической промышленности, но в то же время ходовой наркотик, который бандиты могут выгодно продать».

Впрочем, столь креативная идея авторов тоже не понравилась ответственным товарищам из Госкино: получается пропаганда наркотического зелья.

С.Говорухин:

«Дуров, услышав от них подобный вывод, не стал скрывать возмущения, которое его охватило. «Если вас и опиум не устраивает, подскажите, что же такого особо ценного может везти советский корабль? Бланки партийных билетов?» Рисковал, конечно, Борис со своим издевательским вопросом, однако в итоге сработало: нам разрешили оставить в сценарии «опасный» опиум. Хотя при этом было велено перенести место действия фильма куда-нибудь подальше от территории СССР. Так взамен прежнего Средиземноморья возник совсем иной географический регион: Юго-Восточная Азия, морские просторы где-то в районе Филиппин».

Смерть от кошки

«Для съемок в «Пиратах ХХ века» Николай Еременко, сыгравший главного героя — старшего механика сухогруза Сергея по прозвищу Дед, очень серьезно тренировался. Как результат он выглядит в экстремальных сценах отлично, — подчеркнул по ходу состоявшейся несколько лет назад нашей с ним беседы известный каскадер Владимир Жариков, которому в фильме досталась одна из эпизодических ролей — судового кока. — Например, все подводные трюки он выполнил сам. Впрочем, тут надо уточнить: нырять в затопленные трюмы настоящего судна актеру не пришлось. Декорации корабельных кают, коридоров и трапов, якобы уходящих под воду, были построены (на это ушло чуть ли не две недели) в бассейне интуристовской гостиницы «Ялта». Дублей тогда сделали много, так что порой Коле и его партнершам по этим сценам Наталье Хорохориной и Майе Эглите пришлось часами купаться перед объективом камеры. Впрочем, насколько я помню, в некоторых особо сложных сценах с подводными проплывами героинь фильма заменяла профессиональная спортсменка. А вот Еременко принципиально не хотел прибегать к помощи дублера. Один из трюков — тоже «водяной», едва не закончился для Николая трагически. В финальной части фильма есть такой эпизод: отчаянный судовой механик проникает на пиратский корабль «Mercury», сиганув туда со скалистого берега (снимали эти кадры возле мыса Капчик в Крыму). Зритель видит весьма эффектные кадры: Дед прыгает, чтобы преодолеть те несколько метров, которые отделяют судно от скалы, хватается за поручни ограждения на верхней палубе, подтягивается… И дальше идут сцены успешных его разборок с бандитами. Однако на самом деле преодолеть столь большое расстояние в прыжке было физически невозможно. Поэтому режиссер решил использовать монтаж и показать сцену с перебивкой. Сперва сняли прыжок Еременко с берега, а потом камера запечатлела крупным планом, как механик уцепился за металлические ограждения и перебрался на палубу. Но зрителям невдомек, что происходило между двумя этими моментами. А ведь тогда актер едва не погиб. Еременко, прыгнув с камней в сторону проходящего неподалеку судна, как и предполагалось, не долетел до борта и просто нырнул в воду. В этот момент его стало затягивать под вращающиеся винты. Лишь благодаря своей ловкости и хорошей физической подготовке Коля сумел все-таки избежать опасности, отвернув вбок и всплыв на поверхность».

Серьезно досталось Николаю и во время работы над сценами драк с участием его героя — старшего механика, которых, по сценарию, очень много. Позднее артист признавался:

«Травмы, полученные на тех съемках, сказываются до сих пор. Напоминают о себе выбитые кости: локти, таз. Мы ведь тогда молодые были, отчаянные и работали без всяких дублеров. Помню нашу драку с Талгатом Нигматулиным. Снимали с трех точек и не одновременно, а по очереди, поэтому съемка затянулась на целый день. А дрались мы на бетонном полу. Скажу, что удовольствие ниже среднего, когда тебя в течение двенадцати часов со всей силы швыряют на бетон».

В.Жариков:

«Насколько мне известно, за исполнение этого и других весьма сложных трюков актер не получил никакой дополнительной платы. Так что рисковать собой заставлял его чистый энтузиазм. Запомнился и еще один эпизод на съемках, связанный с довольно опасной ситуацией для актера. Речь идет о замечательном Талгате Нигматулине. В фильме он сыграл жестокого бандита Салеха. У них с Колей Еременко (они, к слову, когда-то вместе учились в институте и даже оказались соседями по комнате студенческого общежития) была, согласно сценарию, очень серьезная драка. Ее финал такой: Дед-Еременко сильным ударом двери зажимает голову Салеху-Нигматулину и тем самым «вырубает» его. Естественно, технические работники нашей группы предварительно приняли меры, чтобы Талгат при этом не пострадал. К двери с обратной стороны приделали ограничитель — цепочку, второй конец которой зацепили за гвоздь, вбитый в стенку. Таким образом оказался обеспечен гарантированный зазор в дверном проеме для головы артиста. Снимать «дверную» сцену пришлось снова и снова, поскольку режиссера никак не устраивала достоверность игры Нигматулина. На четвертый или пятый раз гвоздь, расшатавшийся от рывков в предыдущих дублях, вырвало из стены, и Талгат получил не бутафорский, а настоящий очень сильный удар дверью. Само собой, эмоции и мимика артиста при таком болезненном воздействии были совершенно неподдельными. Именно эти кадры включены в фильм. Если Нигматулину, хотя и невольно, досталось от Коли Еременко, то он сам стал на съемочной площадке источником страданий для актрисы Натальи Хорохориной, сыгравшей судовую буфетчицу Машу. По сценарию, ее вместе с библиотекаршей Айной захватывают пираты. Желая выведать сведения о спасшейся команде сухогруза, бандиты пробуют применить к женщинам физическую силу. Салех хватает палку и несколько раз с размаха бьет ею буфетчицу по спине. Попытки изобразить перед кинокамерой «бутафорские» удары не дали результата: на крупных планах было видно, что палка останавливается, не достигнув тела актрисы. Значит, бить нужно по-настоящему. Хорохориной подложили на спину под рубашку свернутый в несколько слоев кусок ткани — как защиту. Однако такая «кольчуга» оказалась не слишком эффективной. После серии ударов палкой, сделанных Талгатом «от души», у Натальи вся спина оказалась в синяках».

На долю Владимира Жарикова тоже выпал в фильме непростой трюковой эпизод. По сценарию, персонаж, которого он сыграл, — кок на сухогрузе «Нежин», погибает во время нападения пиратов страшной смертью: его пронзают острые крючья одной из абордажных кошек, заброшенных бандитами на палубу корабля. Метательный снаряд впивается в тело мужчины и пригвождает его к фальшборту.

В реальности, конечно, на здоровье Владимира Юрьевича никто не покушался.

В.Жариков:

«Для этой сцены мне под белую поварскую куртку в тех местах, куда должны ударить острия кошки, подложили и прибинтовали к телу пластины фанеры, а к ним еще прикрепили пластиковые мешочки с красной жидкостью, имитирующей кровь. Эпизод снимали тоже с перебивкой. Сперва камера взяла чуть сбоку, как брошенный с пиратского судна снаряд прилетает на палубу сухогруза, а потом, когда злодеи за веревку тянут его назад, он цепляет на своем пути кока. Для этих кадров приготовили муляж кошки из пластмассы с тупыми и достаточно мягкими крючьями. Ассистентам, которые кидали такой бутафорский снаряд, главное было обеспечить необходимую траекторию — чтобы кошка «цапнула» меня. После нескольких неудачных попыток это удалось сделать. Ну а дальше сцена показана уже с другого ракурса. Камера на сей раз стояла передо мной, будучи направлена в сторону фальшборта судна. Крюки кошки перед тем, как прозвучала команда «Мотор!», «наживили» на те места моего тела, защищенного фанерными накладками, куда они должны впиться. Дальше, когда пошла съемка, помощник, скрываясь за бортом, аккуратненько поддернул веревку, прикрепленную к кошке, и я, якобы под действием этой внешней силы, отступил с соответствующим мученическим выражением лица к перилам. Дальше — еще одно небольшое движение, пакетики с «кровью» прорываются, на куртке кока расплываются красные пятна… Так погибает мой герой».

Дублер для американских джинсов

А теперь еще несколько тайн, «спрятавшихся» от зрителей популярного советского боевика.

...По сценарию, пираты запирают выход из бухты, где они устроили свою базу, донными минами. При попытке наших моряков прорваться в открытое море на захваченном корабле «Mercury» они едва не гибнут от встречи с такой «рогатой смертью». Спасителем оказался боцман Матвеич (роль сыграл Тадеуш Касьянов), который, смело прыгнув в воду, сумел отвести мину от борта судна. Для съемок этих сцен бутафоры киностудии изготовили из дерева несколько макетов донных мин. Как назло, когда их отправили к месту выбранной натуры (а снимали пиратское логово в Крыму, в районе Голубой бухты — так называемого «царского пляжа»), налетел шторм, и крупная волна смыла за борт одну из «мин». Поймать беглянку среди разгулявшейся стихии не смогли. Потому киношникам пришлось сообщить в штаб Черноморского флота о случившемся конфузе. Адмиральскому гневу не было предела: акватория у берегов Крыма — стратегически важный район, место, где активно осуществляется судоходство, и вдруг там плавает мина, пусть даже бутафорская! На поиски рогатого шара было направлено несколько катеров, они прочесали все близлежащие участки моря, но обнаружить муляж не получилось. Пропал бесследно.

...Николай Еременко, сыгравший стармеха Сергея, в фильме неотразим. Одним из важных штрихов к портрету брутального героя стала деталь его гардероба — настоящие американские джинсы. По тем временам в СССР это был страшный дефицит, и для съемок в «Пиратах…» главного их персонажа с большим трудом удалось достать такой импортный эксклюзив. Актер относился к фирменному элементу одежды своего персонажа очень бережно. Чтобы не порвать, не испортить джинсы во время исполнения трюковых сцен (в том числе и подводных), он предварительно переодевался в заурядные штаны синего цвета, которые при съемках издали вполне успешно «дублировали» продукцию западной текстильной промышленности. После того как съемки фильма закончились, Еременко выкупил числящуюся в качестве реквизита «крутую джинсу», договорившись с администрацией студии.

...Один из наиболее драматичных эпизодов фильма — захват советского сухогруза бандитами — снимали на Азовском море неподалеку от прибрежного города Жданова (нынешний Мариуполь). Когда боевые сцены пиратского абордажа были в самом разгаре, к ждановскому порту подошло итальянское судно. Его экипаж, естественно, ничего не знал о проведении киносъемок, а потому итальянцы восприняли увиденное как настоящий акт морского разбоя. Чтобы не пострадать от рук жестоких корсаров, зарубежные моряки срочно спустились в трюм и заперлись там. Пришлось портовому начальству высылать «парламентеров» и убеждать гостей с Апеннинского полуострова, что им здесь ничто не угрожает.

...Для сцены отдыха пиратов в каюте корабля «Mercury» потребовались атрибуты «западной жизни». Среди прочего — металлические банки с пивом. Достать такой зарубежный товар в Стране Советов было почти невозможно. Пришлось сотрудникам съемочной группы через знакомых договариваться с моряками, ходившими в загранрейсы, и перекупать у них столь необходимые пивные упаковки. Естественно, распоряжаться ими в кадре исполнители ролей бандитов должны были очень экономно, чтобы данного реквизита хватило на несколько дублей.

«Нежин» vs «Mercury»

Теперь — о неодушевленных главных действующих лицах, которых мы видим в боевике.

Киношным сухогрузом «Нежин» стало судно такого же класса из состава Азовского морского пароходства «Фатеж», построенное в 1958 году. Интересно, что в советском торговом флоте реально существовал и сухогруз под названием «Нежин», но ко времени начала съемок фильма он был уже списан.

Естественно, губить вполне еще рабочий корабль, пустив его ко дну, как это написано в сценарии фильма, не стали. Пожар на «Нежине», устроенный пиратами после успешного нападения, удалось сымитировать, расставив в нескольких местах на верхней палубе емкости со смолой. Когда их подожгли, судно быстро окуталось черными клубами дыма. А для кадров с затоплением сухогруза умельцы с киностудии изготовили небольшой его макет. Впоследствии «Фатеж» был передан Черноморскому пароходству и еще на протяжении нескольких лет выполнял рабочие рейсы.

Роль пиратского корабля «Mercury» сыграл теплоход, построенный в Болгарии в 1960-е годы, «Адмирал Лунин». Через 10 лет после окончания съемок судно, которое стало «звездой экрана», продали в Грецию. Там оно, сменив название сперва на «Seniorita», а потом на «Game Boy», прослужило еще некоторое время, пока в 1999-м не затонуло от взрыва на борту. Существует версия, что этот инцидент был подстроен: когда экс-«Лунин» обветшал и потребовал серьезного и затратного ремонта, новый владелец его предпочел просто утопить.

В нескольких эпизодах запечатлен быстроходный катер пиратов (предводитель морских разбойников называет его вельботом). Поскольку события, согласно сценарию, разворачиваются где-то там «у них» и корсары сплошь иностранного происхождения, для съемок потребовалось импортное суденышко. И такое нашлось — воистину чудесным образом. По воспоминаниям члена съемочной группы, им рассказывали, что этот катер американского производства в свое время был обнаружен нашими моряками дрейфующим в открытом море без экипажа. Ничейное плавсредство тогда отбуксировали в советский порт, отремонтировали. Позднее катер как раз и пригодился на съемках фильма про подвиги моряков с сухогруза «Нежин».

* * *

Небывалый успех «Пиратов ХХ века» подтолкнул его создателей к идее снять продолжение. Говорухин даже написал сценарий, рассчитывая, что главными героями станут столь эффектно сыгравшие свои роли Николай Еременко и Талгат Нигматулин. Однако оба актера к такому проекту интереса не проявили. Тогда решено было преемственность с суперпопулярным боевиком вообще из сценария убрать, ввести новых персонажей, пригласив для их воплощения на экране других артистов. В итоге появилась картина «Тайны мадам Вонг». Впрочем, достойно соперничать с «Пиратами…» по степени своей популярности она не смогла.