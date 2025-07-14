Фильмы Киностудии Горького получили 47 международных наград за пять лет

За последние пять лет фильмы Киностудии Горького кроме России побывали в 18 странах, в том числе в Италии, Франции, Испании, Великобритании, США, Японии, Китае, Индии, Иране, Австралии, Аргентине и Словении.

«За последние пять лет игровые, документальные и научно-популярные картины Киностудии Горького более 150 раз становились участниками международных кинофестивалей в разных частях света. Они завоевали 47 наград», — рассказал руководитель городского Департамента культуры, Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин.

«Дыхание глубины»

В июне 2025 года уникальный документальный фильм о подледном фридайвинге «Дыхание глубины» показали в конкурсной программе четвертого фестиваля спортивных фильмов International Sport Film Festival в Словении. Для участия отобрали 21 ленту из Италии, Испании, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Боснии и Герцеговины, России, США, Австралии, Микронезии и Словении.

Спортсменкам-фридайверам предстоят погружения в самые холодные водоемы России: Байкал, Белое море, озеро Лама. Как раз на плато Путорана, у озера Лама, началась история «Дыхания глубины»: режиссер Юрий Чичков в 2023 году начал снимать соревнования по фридайвингу. Героини фильма столкнутся с глубинными страхами и сомнениями, но им удастся победить их и преодолеть себя.

«Набережная»

Документальный фильм «Набережная» в 2021 году был удостоен специального приза — упоминания жюри на фестивале независимого авторского кино стран Большой Европы «Европа вокруг Европы» в Париже, а также получил специальный приз на международном кинофестивале молодежного кино Atlantic International Film Festival в Канаде и принимал участие в конкурсах ежегодного кинофестиваля Ischia Global Film Festival на Искье и международного кинофестиваля Jozi Film Festival в ЮАР.

Российская премьера состоялась в августе 2021 года в рамках конкурсной программы неигрового кино на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Картину также показали на Международном кинофестивале документального кино «Флаэртиана» и Международном кинофестивале «Послание к человеку», она получила специальный приз жюри международного конкурса на I Международном кинофестивале «Форма жизни».

Сюжет фильма строится вокруг набережной Камы в отдаленном районе Перми: она собирает переживания и истории жителей, хотя на первый взгляд кажется обыденной и незаметной. В течение года режиссер Надя Захарова наблюдала за этим местом с одинаковых точек съемки и фиксировала, как меняются и природные явления, и люди, приходящие сюда. Надя Захарова выступила также в качестве оператора и сценариста.

«Горянки»

Лента «Горянки» о современных кавказских женщинах в 2021 году получила приз за лучший документальный фильм на австралийском фестивале Doc.Sydney Documentary Film Festival. Она также приняла участие в крупнейшем в США фестивале документального кино American Documentary Film Festival в Палм-Спрингс и Ischia International Film Festival.

Фильм рассказывает о том, как несколько женщин с Северного Кавказа, несмотря на давление традиций и общества, нашли в себе силы и мужество стать успешными и незаурядными профессионалами. Они занимаются наукой и искусством, покоряют Эльбрус — и живут той жизнью, которую выбирают сами.

«Верните мои руки»

Фильм «Верните мои руки», обладатель главного приза в рамках программы неигрового кино на фестивале «Окно в Европу», также стал лучшим документальным фильмом в международном конкурсе документального кино Construir Cine в Аргентине, получил награду за лучший документальный фильм на фестивале World Film Carnival в Сингапуре и выиграл приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Кроме того, фильм был представлен на одном из самых заметных американских кинофестивалей Philadelphia Independent Film festival и прошел отбор на международный режиссерский смотр The Documentary Filmmaker Showcase (США). Картина принимала участие в конкурсных программах кинофестивалей Amsterdam World International Film Festival, Guangzhou International Documentary Film Festival, Jozi Film Festival и международного интернет-кинофестиваля документального кино и докудрамы Docs Without Borders.

Герой фильма помогает пациентам сохранить конечности после несчастных случаев. Большинству по медицинским показаниям назначают ампутацию, но микрохирург Вадим Кеосьян и его коллеги вот уже больше 20 лет дарят людям новую жизнь. Некоторые операции могут длиться сутками, но для этих выдающихся профессионалов нет границ и чего-либо невозможного.

Социальные и научно-популярные фильмы

В июне 2023 года шесть документальных фильмов Киностудии Горького представили на кинофестивале студенческих социально активных фильмов Student World Impact Film Festival в США. Почетного упоминания в отдельной программе социально значимых фильмов из России удостоились картины «Лида», «Переправа», «Над уровнем моря», «Женщина в черном», созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также фильмы собственного производства киностудии «Ангелы Милы» и «У нас отняли лица».

Две научно-популярные картины в 2024 году получили награды IV Международного фестиваля актуального научного кино «ФАНК». Фильм Марьям Махиевой «Сквозь темную материю» о большом адронном коллайдере и поисках основ мироздания победил в основной номинации «За лучший национальный фильм». «Территория привязанности» Насти Тарасовой об ученых, которые пытаются разработать методы для бесконтактного изучения и спасения диких животных, была удостоена специального упоминания жюри с формулировкой «Ответственность за тех, кого мы не приручили».

В марте этого года на II Всероссийском кинофестивале документального кино «Неизвестная Россия» лучшим фильмом в номинации «Открываем Россию заново» стала «Территория привязанности». Картина Дениса Шабаева «Никаких новостей» получила спецприз в номинации «Характеры». Премьера состоялась в октябре 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках национального конкурса XXXIV Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку».

Награды игрового кино

Премьера драмы «Вера» по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» с Викторией Толстогановой в главной роли состоялась в конкурсной программе II Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Ранее проект представили на фестивале экранизаций «Читка 2.0». В 2024 году картина получила специальный диплом жюри «За актерский ансамбль» на VIII Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» и стала фильмом открытия XI Забайкальского международного кинофестиваля. Викторию Толстоганову наградили за лучшую женскую роль на XXX Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине и на XIII Московском международном кинофестивале «Будем жить».

Детский приключенческий фильм «Чижик-пыжик возвращается» впервые показали в программе фестиваля российского кино «Окно но в Европу». Картина принимала участие во множестве кинофестивалей семейного и детского кино, в том числе в 2024 году в специальной программе XI Забайкальского международного кинофестиваля, конкурсных программах Международного кинофестиваля «Кино — детям», кинофестивалей «От всей души!» и «Киноперемена».

В программах кинофестивалей также принимали участие комедия «Елки-иголки», подростковый фантастический триллер «Кукольник», мистический детектив «Детектор» и подростковая драма «Светлячок».

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап создания: построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Москвы», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие. В выходные и праздничные дни в кинопарке проводятся постановочные съемки, концерты, музыкальные и кинофестивали, спектакли, встречи с кинематографистами и профессиональные мастер-классы.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входит кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

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