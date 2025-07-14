Глава Warner Bros. Discovery оценил успешный старт «Супермена» в прокате

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав оставил своё обращение, посвящённое успешному старту «Супермена» Джеймса Ганна в прокате. Заслав рад, что фильм понравился людям и, конечно, что он уже собирает отличную кассу.

© Чемпионат.com

По словам Дэвида, такого удалось достичь, потому что Джеймс Ганн и Питер Сафран, которые отвечают за развитие киновселенной DC, вдохнули в неё жизнь и бережно отнеслись к любимым миллионами персонажам.

Три года назад я пригласил Джеймса Ганна и Питера Сафрана, чтобы переосмыслить и объединить креативное направление DC под единым руководством. Они вдохнули новую жизнь в одну из самых культовых вселенных. Джеймс и Питер сохраняют уважение к наследию DC и одновременно создают нечто свежее и захватывающее.

Заслав также отметил, что «Супермен» — это лишь первый шаг и начало чего-то большого. Далее всех ждёт нечто масштабное и серьёзное.