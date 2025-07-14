Nintendo может снять фильм про Донки Конга

Судя по всему, после успеха картины про братьев Марио, Nintendo и Universal Pictures будут работать дальше, не включая экранизацию The Legend of Zelda и вторую часть про Марио, которая уже находится в работе. Речь идёт об экранизации истории Донки Конга.

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Nintendo и Universal Pictures совместно зарегистрировали авторские права на безымянный проект по мотивам франшизы. В описании нет никаких подробностей, но он классифицирован как полнометражный фильм. Дата регистрации заявки — 5 июня 2026 года.

Это было бы не единственное недавнее появление Донки Конга на большом экране. Персонаж сыграл довольно значительную роль в мультфильме о братьях Марио.