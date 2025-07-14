Появились подробности о съемках нового «Человека-паука»

Во время недавнего интервью Том Холланд рассказал о съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». По словам актёра, производство ленты развернётся в духе «старомодного кинопроизводства».

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Холланд пояснил, что снимать фильм будут преимущественно в реальных локациях, сведя компьютерную графику к минимуму.

Из-за COVID-19 мы были сильно ограничены в том, что могли сделать в прошлом фильме, но теперь мы действительно собираемся вернуться к старомодному кинопроизводству и снимать в реальных локациях. Мы собираемся использовать улицы Глазго для масштабной сцены.

Актёр подчеркнул, что для фанатов это явно будет глотком свежего воздуха. Кинокомикс должен выйти в прокат 31 июля 2026 года.