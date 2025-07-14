ТВ-3 покажет фильм «Отец года» с Милой Кунис и Майклом Китоном

Российская телевизионная премьера фильма «Отец года» (Goodrich) состоится 19 июля 2025 года на канале ТВ-3. «ИнтерМедиа» напоминает, что что главные роли в драмеди режиссера и сценаристки Холли Майерс-Шайер исполнили Майкл Китон, Мила Кунис, Кармен Эджого, Майкл Юри, Кевин Поллак, Вивьен Лира Блэр, Нико Харага, Дэнни Деферрари, Лаура Бенанти, Энди Макдауэлл и др.

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По сюжету, арт-дилер Энди (Китон) неожиданно узнает, что его молодая жена отправилась на полтора месяца в рехаб, а он остался с двумя маленькими детьми на руках. Его галерея переживает не лучшие времена, да еще и приходится взять на себя все обязанности по дому. Энди обращается за помощью к своей старшей дочери Грейс (Кунис), которая и сама готовится стать матерью. За эти полтора месяца Энди предстоит полностью пересмотреть свою жизнь и переоценить приоритеты в ней.

В российский прокат «Отец года» вышел в ноябре 2024 года.

Эфир в 21.30.