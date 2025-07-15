Ева Лонгория снимет адаптацию романа Сочил Гонсалес

Ева Лонгория снимет адаптацию романа Anita de Monte Laughs Last Сочил Гонсалес
По данным издания Variety, известная актриса Ева Лонгория объявила, что снимет фильм по роману Anita de Monte Laughs Last Сочил Гонсалес. Это будет ещё один режиссёрский проект Лонгории.
В центре сюжета молодая художница Анита, которая погибает при загадочных обстоятельствах в Нью-Йорке. Спустя время о ней забывают, а в 1998 году студентка истории искусства Ракель готовит диплом и находит работы Аниты, которые меняют её взгляды на жизнь и саму жизнь.
Роман, опубликованный в 2024 году, был выбран книжным клубом Reese’s и вошёл в списки лучших книг года по версии книжных изданий.
Даты выхода у проекта пока нет.