Каким будет фильм Андрея Золотарева о взрослом в теле подростка

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев рассказал НСН, как превратил историю взрослого в теле подростка в комедию.

Комедия «Победила молодость» станет фантазией на тему, что с взрослым опытом было бы легче пройти через школьный подростковый период, заявил НСН сценарист и продюсер Андрей Золотарев. Новый фильм станет для него режиссерским полнометражным дебютом.

Золотарев представил фильм в рамках деловой программы кинофестиваля «Горький fest». По сюжету бывший заключенный случайно спасает подростка, решившего покончить с собой, и оказывается в его теле. Герой получает шанс прожить свою жизнь по-другому. Идея проекта принадлежит Равшане Курковой, она же стала соавтором сценария вместе с Золотаревым. Он уточнил, что фильм позволит по-новому поговорить о проблеме отцов и детей.

«Это будет комедия о том, что мы недооцениваем проблемы, которые есть у наших детей, особенно в старших классах. Это про все подростковые сложности. Мне идея показалась классным полигоном, чтобы поговорить про отношения родителей и детей. Посмотрев глазами взрослого человека, мы воплощаем собственные мечты. Кто во взрослом возрасте не мечтал вернуться обратно в детство того, чтобы уже с этими мозгами попытаться что-то переделать? Нам кажется, что мы бы в этом случае сделали все по-другому. Я попробовал допустить, как бы это получилось в реальности, выяснилось, что все не совсем так, как мы ожидаем», - рассказал собеседник НСН.

Как подчеркнул Золотарев, при желании подобный сюжет можно было бы превратить в хоррор, однако было принято решение идти по другому пути.

«Этот фантастический допуск довольно универсален. Диапазон жанра широкий, при желании можно сделать и хоррор, но у меня такого желания нет. Будет комфортная и легкая история Зрителя ждет эмоциональный диапазон от смеха до слез, но без опасений, что в какой-то момент станет страшно. Когда мы говорим про взрослого человека, который вынужден оказаться снова в школе, это комедийный движок. В истории также много трогательного, драматичного», - пояснил он.

По его словам, новая картина с нетипичным для российского кинопроката жанром подойдет для семейной аудитории.

«Зритель сам не знает, чего хочет, ему просто нужно хорошее кино. Мне кажется, не важно, какой жанр ты предлагаешь аудитории. Важно, чтобы ты сам хотел это сделать, и чтобы этот жанр соответствовал тому, что ты делаешь. Это будет кино для широкого зрителя. Конечно, не "Чебурашка", на который можно сходить и с пятилетними детьми. Будет комедия для зрителя чуть старше, но в целом смотреть ее можно в любом возрасте», - заявил режиссер и сценарист картины.

Первой режиссерской работой Золотарева стал короткометражный проект «Репетитор». Главные роли в фильме, представленном в 2022 году, исполнили Максим Матвеев и Марина Зудина, передает «Радиоточка НСН».