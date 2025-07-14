Когда выйдет документальный фильм «Восточно-Сибирский панк»

Создатели документальной ленты «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк» назвали дату премьеры — фильм выйдет 22 июля в онлайн-кинотеатре Okko.

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Проект расскажет о становлении мощного рок-сообщества на территории Восточной Сибири после развала СССР. Документалка погружает зрителей в мир драйва и творческого поиска лучших панк-групп Иркутской области и Бурятии эпохи лихих 90-х и нулевых, а также содержит уникальную хронику тех лет и откровенные интервью с музыкантами.

Режиссёром проекта выступил Павел Скоробогатов, известный по короткометражке «Размазня». В съёмках приняли участие Александр Горский, Игорь Смирнов, Александр Никитин и другие.