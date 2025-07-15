Микро-рецензия на фильм "Грешники"

"Грешники" - один из самых кассовых фильмов года. В начале июля он пополнил каталог сервиса HBO Max. Разберем в этом тексте феномен его успеха.

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События разворачиваются на американском юге, в штате Миссисипи 30-х годов прошлого века. Два брата, долгие годы вращавшиеся в криминальных кругах Чикаго, возвращаются в родные края, чтобы открыть ночной клуб для местного чернокожего населения. Они выкупают помещение, собирают команду, но успеху предприятия мешают появившиеся из ниоткуда вампиры.

Проект стартует как социальная драма о неравенстве и сегрегации, но быстро трансформируется в мистический экшн-хоррор.

Режиссером выступил Райан Куглер, на похожем стыке жанров уже набивший руку. Самая его известная работа - "Черная Пантера" MCU. Оттуда же и Майкл Б. Джордан, исполнивший роли обоих братьев.

Еще из Marvel тут Хейли Стайнфелд и Вунми Мосаку - все знакомые лица, которые со своими амплуа справляются ожидаемо неплохо.

Визуальная составляющая также выполнена на должном уровне - спецэффекты, натурные съемки, подбор костюмов и грима не вызывают вопросов, а музыкальной частью, судя по всему, занимались люди, действительно вовлеченные в тему блюза и джаза. Саундтрек и его имплементация в повествование - самая сильная сторона картины.

Раздражающей же выглядит прямолинейность, с которой авторы "набрасывают" на горячую тему разногласий социальных групп. Так, практические все белые персонажи здесь изображаются в однобоко негативном ключе - каждый из них либо жестокий ку-клукс-клановец, либо недалекий реднек.

Никакого пространства для дискуссии сценарий не оставляет и в финале стараниями протагониста в лоб выкашивает всех лиц европейской наружности, не удержавшись при этом от плагиата концовки "Гладиатора".

Художественный троп "X против вампиров" для кинематографа далеко не новый. Из ближайших референсов, где "X" имел схожий бэкграунд, нельзя не вспомнить про трилогию "Блэйда". У на тот момент нищего и разваливающегося на куски издательства Marvel хватило ума предоставить лицензию команде, сделавшей из простой, местами даже скучной и банальной истории, культовое явление.

Есть в современной массовой культуре и более свежие примеры - вышедшая в этом году игра South of Midnight. У нее похожая география, близкая тематика, но вместо того, чтобы оголтело голосить о белых угнетателях, она поднимает темы, которые чувствительны для всех людей, независимо от цвета кожи. При этом заодно раскрываются интересные культурные аспекты цветной части населения тех мест.

Чем можно обосновать финансовые достижения "Грешников"? Большую часть кассы лента собрала с домашнего проката. Судя по всему, у нынешней массовой аудитории США, взращенной на тиктоковых роликах, есть сейчас запрос на простые, понятные и готовые посылы, который Куглер почувствовал и вместе со своей командой сумел удовлетворить, скормив ей с метафорической лопаты это многократно переваренное и пережеванное месиво из ненависти и злобы.

Оценка: 1,5 из 5.