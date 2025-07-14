Появились первые кадры фильма «Принц»

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры политического триллера «Принц». Лента расскажет о сыне кандидата в президенты США — парень зависим от запрещённых веществ, но вынужден принимать участие в делах отца, что привлекает внимание правоохранительных органов.

© Чемпионат.com

Главную роль сыграет Скотт Хейз (известен по «Старому Генри» и «Делу храбрых»), но в актёрский состав также вошли звёзды кино — среди них Николас Кейдж, Джанкарло Эспозито и Дж. К. Симмонс.

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

Режиссёром картины выступает Камерон Ван Хой — он снял триллер «Дрогнуть» и работал над мультсериалом «Эй, Арнольд!». Дата выхода «Принца» пока неизвестна.