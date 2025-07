Что известно о продолжении сериала «Макстон-холл»

Осенью 2025 года выйдет второй сезон сериала «Макстон-холл». Первый сезон вышел в 2024 году и практически сразу стал одним из главных хитов стриминга Prime. В центре сюжета этой немецкой мелодрамы — умная девочка из небогатой семьи, попавшая в мир избалованных мажоров. Она мечтает о поступлении в Оксфорд, но влюбляется в одного из высокомерных учеников школы Макстон-холл. «Лента.ру» напоминает, чем закончился первый сезон романтического шоу, рассказывает о дате выхода, сюжете и касте продолжения.

© кадр из сериала «Макстон-холл»

Главное о сериале

Страна: Германия

Оригинальное название: Maxton Hall — Die Welt zwischen uns

Жанр: мелодрама, драма

Режиссеры: Мартин Шрейер и Тарек Ролингер

Сколько серий: 6 (1-й сезон)

Длительность одной серии: 45 минут

Когда вышел первый сезон: весна 2024 года

Когда выйдет второй сезон: осень 2025 года

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.5

В главных ролях: Харриет Хербиг-Маттен, Дамиан Хардунг, Соня Вайссер, Федя ван Хейт и другие

В России сериал известен и под другим названием — «Макстон Холл — Мир между нами».

Дата выхода

Сериал «Макстон-холл» продлили на второй сезон в мае 2024 года — меньше чем через две недели после премьеры первого сезона. Точную дату выхода серий раскрыли в июне 2025-го.

Премьера второго сезона запланирована на 7 ноября 2025 года

В этот день весь второй сезон будет доступен на Prime Video. Обратите внимание, что этот стриминг официально не работает в России.

Тем не менее первый сезон шоу можно посмотреть на отечественных видеосервисах в профессиональной русской озвучке — возможно, через некоторое время после премьеры там появится и продолжение мелодрамы.

Скорее всего, второй сезон «Макстон-холла» так же, как и первый, будет состоять из шести эпизодов продолжительностью около 47 минут.

Трейлер

В сентябре 2024 года на YouTube-канале Prime Video появилось первое промовидео, посвященное продолжению «Макстон-холла». В мае 2025 года стриминг поделился еще одним коротким видео с кадрами со съемок шоу.

Дебютный тизер-трейлер к сериалу опубликовали в июне 2025-го. За месяц с момента релиза тридцатисекундное видео посмотрели около шестисот тысяч раз.

Сюжет

«Макстон-холл» — это история о юной Руби Белл (Харриет Хербиг-Маттен) из небогатой семьи. Талантливая и целеустремленная девушка мечтает поступить в Оксфордский университет. Чтобы осуществить мечту, она выигрывает стипендию и начинает обучение в престижной школе Макстон-холл.

Амбициозная Руби оказывается втянута в мир богатых мажоров, которые совершенно не задумываются о собственном будущем

В самом начале обучения Руби умудряется нажить себе врага. Девушка случайно узнает о романе школьницы Лидии Бофорт (Соня Вейссер) и преподавателя Грэма Саттона (Эйдин Джалали). Брат Лидии — высокомерный и заносчивый Джеймс Бофорт (Дамиан Хардунг) — уверен, что Руби хочет использовать эту тайну, чтобы разрушить репутацию его семьи. Джеймс пытается испортить пребывание Руби в Макстон-холле, однако вскоре между молодыми людьми пробегает искра.

Чем закончился 1-й сезон «Макстон-холла»

Лидия и Джеймс узнают, что их мать Корделия (Клелия Сарто) ушла из жизни. Лидия отказывается от побега с мистером Саттоном — она так и не призналась мужчине, что беременна.

Джеймс ругается с отцом, который заставил его расстаться с Руби. Он нападает на Бофорта-старшего (Федя ван Хейт), после чего убегает из дома. В финале серии Джеймс добирается до дома Руби, но, видя ее в спокойной домашней обстановке, не решается зайти внутрь.

Во втором сезоне сериала отношения Руби и Джеймса только начнут развиваться: «Макстон-холл» основан на немецкоязычной серии романов Моны Кастен. Писательница посвятила отношениям героев сразу три романа — «Спаси меня» (Save Me), «Спаси себя» (Save You) и «Спаси нас» (Save Us).

Второй сезон сериала основан на второй книге серии — чтобы узнать, как завершится история Руби и Джеймса, придется ждать следующего сезона

Кстати, в июне 2025 года сериал «Макстон-холл» официально продлили на третий (и финальный) сезон. Дата его выхода пока держится в секрете.

Производство

Первый сезон сериала «Макстон-холл» вышел 9 мая 2024 года. К концу месяца сериал стал самым популярным международным проектом Prime Video в 120 странах — неудивительно, что его практически сразу продлили на второй сезон.

«Макстон-холл» в очередной раз доказал, что локальные истории способны заинтересовать глобальную аудиторию

Джеймс Фаррелл

вице-президент по международным оригинальным проектам в Amazon

К работе над шоу вернулся режиссер Мартин Шрейер («Фабрика грез»). Исполнительными продюсерами продолжения вновь стали Маркус Бруннеман («Шарите») и Сейлан Йылдирим («Маленькие Эйнштейны»). Помимо этого, Йылдирим возглавила команду сценаристов — вместе с ней над шоу трудились Джулиана Лима Дехне («1899») и Марлен Мельхиор (Loving Her).

Съемки начались летом 2024 года — об этом в соцсетях Prime Video сообщили двое ведущих актеров проекта, Харриет Хербиг-Маттен и Дамиан Хардунг. Съемочный процесс завершился через три месяца.

Один из региональных директоров стриминга, Кристоф Шнайдер, признался, что работать над продолжением «Макстон-холла» было довольно тяжело.

«Проект снимали в замке около Ганновера — это больше не секрет. Съемки второго сезона стали для нас настоящим вызовом, потому что многие фанаты были рядом с площадкой каждый день и пытались делать фотографии. Сюжет должен был остаться в секрете: чтобы это сделать, команде "Макстон-холла" пришлось постараться», — объяснил он.

Помимо этого, съемки проходили в Берлине, Лондоне и Оксфорде.

Актеры и роли

В продолжение «Макстон-холла» вернутся все ключевые персонажи из первого сезона шоу.

В центре истории вновь окажется простая студентка по имени Руби и ее возлюбленный, высокомерный мажор Джеймс. Двух молодых людей из разных миров сыграют Харриет Хербиг-Маттен («Куда пропала Ванда») и Дамиан Хардунг («Красные браслеты»).

Актеры 2-го сезона сериала «Макстон-холл»