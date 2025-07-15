Фильм «Как приручить дракона» вышел в онлайне

Киноремейк «Как приручить дракона» вышел в онлайне. Он стал доступен в Сети спустя 1,5 месяца после старта в прокате.

© Чемпионат.com

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.

Главную роль в адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале «Одни из нас». Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру.