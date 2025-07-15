«Мир Юрского периода: Возрождение» нелегально возглавил российский прокат

Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» возглавил российский прокат по итогам уикенда 10-13 июля 2025 года. Новый фильм кинофраншизы не выходил официально, но, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», его «пиратские» сборы составили 59 миллионов рублей. Со второй строчки стартовала российская новинка – музыкальная комедия «Плагитор» с кассой в 42,1 миллиона. На третью опустился лидер прошлой недели – фильм «Не одна дома 2», его сборы составили 37,6 миллиона, что на 44,2% меньше, чем в первый уикенд проката.

© Кадр из фильма

На четвертое место опустилась комедия «На деревню дедушке» (32,2 млн, минус 35,2% зрителей), а на пятое – «Материалистка» (21,2 млн, минус 41,2%).

В американском и мировом прокате новый лидер – фильм «Супермен» Джеймса Ганна стартовал с кассой в 122 миллиона долларов в США и 95 миллионов в еще 78 странах. Второе и третье места заняли «Мир Юрского периода: Возрождение» и «Формула-1».