Что нужно знать о фильме «Тайный дневник Верити»

После успеха фильма «Всё закончится на нас» писательница Коллин Хувер продолжает покорять большой экран. Её психологический триллер «Тайный дневник Верити», ставший сенсацией на BookTok и разошедшийся тиражом более 2 миллионов копий, готовится к выходу в кинотеатрах. В главных ролях — звёздный состав: Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. Рассказываем всё, что известно о проекте: от сюжета до даты релиза.

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Кто в ролях?

Энн Хэтэуэй сыграет Верити Кроуфорд, известную писательницу. Дакота Джонсон исполнит роль Лоуэн Эшли, писательницы, столкнувшейся с финансовыми трудностями, а Джош Хартнетт воплотит Джереми Кроуфорда, мужа Верити. В фильме также появятся Исмаэль Крус Кордова, Ирина Дворовенко, Лу Мартини-мл., Майкл Эбботт-мл., К.К. Могги и Брэди Вагнер в пока не раскрытых ролях.

Кто работает над фильмом?

Режиссёром выступает Майкл Шоуолтер, известный по комедиям, но недавно успешно снявший Хэтэуэй в экранизации романа «Идея о тебе». Сценарий написал Ник Антоска, доработав предыдущие версии, созданные самой Коллин Хувер совместно с Лорен Левин, а также Хиллари Зайц, Анджелой ЛаМанной, Уиллом Хонли и Эйприл Магуайр. Продюсерами фильма стали Антоска, Алекс Хедлунд, Стейси Шер, Шоуолтер, Джордана Моллик, Хэтэуэй и Хувер, а Дакота Джонсон, Лорен Левин и Керри Орент выступают исполнительными продюсерами. Производством занимаются компании Eat the Cat, Semi-Formal Productions, Shiny Penny, Somewhere Pictures и Heartbones Entertainment.

Когда выйдет фильм?

Изначально релиз «Верити» был запланирован на 15 мая 2026 года, но дата выхода перенесена на 2 октября 2026 года. Это стратегическое решение Amazon MGM Studios, чтобы фильм стал контрпрограммой среди более ориентированных на мужскую аудиторию блокбастеров, таких как «Мандалорец и Грогу» и «Мстители: Судный день». Октябрьский уик-энд традиционно удачен для триллеров, ориентированных на женскую аудиторию, как показали успехи «Исчезнувшей» (2014) и «Девушки в поезде» (2016).

О чём сюжет?

«Верити» — это психологический триллер с элементами романтики, который сравнивают с «Джейн Эйр» в жанре true crime. Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон), писательница на грани финансового краха, получает предложение: закончить серию романов известной писательницы Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй), которая не может продолжать работу из-за загадочной аварии. Лоуэн переезжает в роскошное поместье Кроуфордов, где начинает подозревать, что Верити, прикованная к постели, не так беспомощна, как кажется. Обнаружив незаконченную рукопись с пугающими откровениями, Лоуэн пытается понять, где правда, а где вымысел, в то время как её отношения с Джереми (Джош Хартнетт), мужем Верити, становятся всё более запутанными.

Сюжет обещает держать зрителей в напряжении, раскрывая семейные тайны и заставляя сомневаться в реальности происходящего. Сама Хувер назвала каст и сценарий «захватывающими», а фанаты уже предвкушают «дикую и извилистую» историю, полную неожиданных поворотов.

Есть ли трейлер?

Трейлер уже существует, но пока недоступен для широкой публики. Amazon MGM Studios представила его на CinemaCon в апреле 2025 года. По данным Variety, он начинается со сцены знакомства Верити и Джереми в баре, где Джереми замечает: «Ты выпила три коктейля за 45 минут. Если продолжишь, мне будет неловко предложить тебе уйти со мной». Затем действие переносится в настоящее, где Джереми и Лоуэн оказываются втянуты в романтическую интригу, пока Верити остаётся прикованной к постели — но всё не так, как кажется.

Что ещё известно?

Съёмки начались в феврале 2025 года в Нью-Йорке и завершились в апреле того же года. В марте папарацци запечатлели Дакоту Джонсон на съёмочной площадке, покрытую искусственной кровью, — намёк на сцену аварии из начала книги. Энн Хэтэуэй и Джош Хартнетт также были замечены во время съёмок сцены знакомства их героев, где они, смеясь, запрыгивали в лимузин.

Фильм обещает стать ещё одним успехом Хувер, следуя за «Все закончится на нас», который заработал более 346 миллионов долларов в мировом прокате. Однако «Верити» выделяется своим мрачным и напряжённым тоном, обещающим зрителям психологический триллер с элементами романтики и саспенса.