Фанаты «Ван Пис» оценили новую серию на рекордный балл

Последний эпизод аниме-адаптации «Ван Пис» получил оценку 9,9 от пользователей IMDB — более 5700 человек выставили новой серии «десятку». Этот показатель стал рекордным в 2025 году и одним из самых высоких в истории.

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При этом качество серии не слишком отличается от других эпизодов 11-го сезона «Ван Пис». Просто фанаты сериала оказались недовольны тем, что первое место в рейтинге 2025 года занимает новое аниме «Первородный грех Такопи» — в сообществе «Ван Пис» посчитали историю девочки и инопланетянина недостойным такого статуса и потому решили вывести на первое место культовый тайтл.

Первый эпизод «Первородного греха Такопи» получил оценку 9,7, следующие два — 9,6 и 9,4. Выше 9,5 в этом году были оценены также отдельные эпизоды «Поднятия уровня в одиночку».