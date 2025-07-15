Одна из самых главных деталей в Marvel была придумана за две секунды

В следующий раз, когда будете думать, что на создание чего-то гениального обязательно нужно много времени, перечитайте эту новость. Оказалось, что одна из главных деталей киновселенной Marvel — Камни Бесконечности — была придумана всего за 2 секунды.

© кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Джеймс Ганн, режиссер «Супермена», который на данный момент является одним из руководителей DC Studios, на одном из недавних интервью поделился забавной историей, случившейся с ним, когда он еще работал с Marvel. Джеймс Ганн

В один момент к Ганну подошла группа продюсеров и попросила его создать лор Камней Бесконечности. Проще говоря, придумать историю их возникновения. Он согласился и принялся за выполнение задачи. На генерацию идеи ушло всего 2 секунды, а на дополнение — минуты 3.

Я придумал Камни Бесконечности за две секунды. Я и представить не мог, что всё так обернётся. Джеймс Ганн

Режиссер даже не подозревал, что на тот момент такая незначительная деталь станет основой сквозной сюжетной линии вселенной Marvel.