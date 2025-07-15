Названы имена четверых новых актеров в сериале "Майор Гром"

"Кинопоиск" и Bubble Studios сообщили о расширении актёрского состава сериала "Майор Гром". Съёмки уже завершены.

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К касту присоединились Евгений Коряковский ("Аутсорс" - 18+, "Ландыши", "Пророк") и юные артисты - Кика Пан, Елисей Чучилин и Марк Юсеф ("Триггер").

Коряковский сыграет Фердинанда ван дер Хольта - талантливого предпринимателя и основателя корпорации HOLT, отца Августа ван дер Хольта, Кика Пан появится в образе его дочери Мико, а Чучулин и Юсеф - антагониста Сергея Разумовского и его друга Олега Волкова соответственно в детские годы.

К своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Горошко, Матвей Лыков, Андрей Трушин и другие.

Сериал, который расширит отечественную супергеройскую вселенную, выйдет в этом году. Точной даты премьеры пока нет.

Шоураннер - Олег Трофим, режиссёр - клипмейкер Соберсаша.