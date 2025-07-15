Появилось новое фото со съемок «Гарри Поттера»

14 июля стартовали съёмки «Гарри Поттера», первый сезон которого будет посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», тогда же показали юного волшебника в костюме. Сегодня HBO опубликовала другой кадр со съёмок: уже Ника Фроста в исполнении Рубеуса Хагрида.

© Чемпионат.com

Сегодня Ник Фрост впервые побывал в роли Хагрида на съёмках нового сериала HBO «Гарри Поттер».

© HBO

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году на HBO Max, а съёмки первого сезона продлятся почти год — до конца весны 2026-го, после чего команда уйдёт на короткие каникулы и быстро переключится на съёмки уже второго сезона, чтобы было как можно меньше пустого времени между сезонами.