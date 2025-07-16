Почему летняя премьера лишит «Холопа 3» 40% сборов

Российский зритель не привык ходить в кинотеатры летом, и на перелом тенденции может потребоваться до пяти лет, рассказала НСН продюсер Наталия Клибанова.

В летний период кинотеатры конкурируют за зрителя с дачей и другими видами досуга, и большой фильм, выходящий в эти даты, может потерять до 40% сборов, рассказала в беседе с НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Премьера картины «Холоп 3» состоится 12 июня 2026 года. Лента станет первым фильмом франшизы, премьера которого запланирована на лето, а не на новогодний уикенд, сообщили в пресс-службе телеканала «Россия». Главную роль в комедии вновь сыграет Милош Бикович, также к актерскому составу присоединятся Павел Прилучный и Кристина Асмус. На этот раз вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью, которая отправится в эпоху Петра I. Клибанова отметила, что новая часть «Холопа» выйдет летом, поскольку фильм создан при государственной поддержке.

«Если вы берете государственные деньги, например, в Фонде кино или в Минкульте, с третьим фильмом франшизы придется выходить летом. Выбора нет – либо не получаете государственные деньги, либо премьера летом. Думаю, с точки зрения государства это справедливо. Картина точно потеряет деньги при выходе летом, сборы будут минимум на 40% меньше. Мы, видимо, тоже столкнемся с подобным при выпуске "Пальмы 3"», - заявила она.

По словам собеседницы НСН, на передел рынка и формирование привычки кинохождения в летний период может потребоваться до пяти лет.

«Возможно, постепенно франшизы раскачают лето, но не раньше, чем лет через пять. Раньше в июне-июле выходили голливудские большие анимационные и семейные проекты, и народ ходил в кинотеатры. На рынке российских проектов лето, к сожалению, еще не раскачано, как время, когда нужно приезжать с дач, речек и прудов, чтобы смотреть кино. Наверное, это будет работать, если представлять большое кино в такие даты регулярно. Уже состоявшимся брендам, таким, как "Холоп" и даже "Пальма", будет полегче стартовать летом, чем новым фильмом. Летние сборы зависят от множества факторов. Нюансов много, тут скорее надо укреплять веру людей в наш кинематограф», - отметила Клибанова.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году, сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в 2024 году, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал выход третьих частей кинофраншиз летом правильным шагом, который поможет равномерно распределить по году большие релизы. По его словам, кинотеатры давно предлагают внедрить практику, чтобы все фильмы, которые создаются при государственной поддержке, выходили в летний период, когда на больших экранах не хватает зрительского контента.