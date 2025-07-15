Каким будет продолжение культового сериала «Офис»

Стриминговый сервис Peacock объявил дату выхода спин-оффа легендарного ситкома. Новый сериал под названием «Газета» перенесёт зрителей в знакомую вселенную псевдодокументалистики, но с новым сюжетом и героями. Рассказываем, когда состоится премьера, о чём будет шоу и чего ожидать от этого долгожданного проекта.

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Дата выхода и формат релиза

Премьера «Газеты» запланирована на 4 сентября 2025 года на платформе Peacock. В первый день зрители смогут посмотреть сразу четыре эпизода, после чего новые серии будут выходить по две каждую неделю до 25 сентября. Такой формат выпуска уже стал популярным среди стриминговых сервисов, позволяя удерживать внимание аудитории.

Сюжет и атмосфера

«Газета» — это не перезапуск и не продолжение «Офиса», а спин-офф, действие которого разворачивается в той же вселенной. В центре сюжета — съёмочная группа документалистов, ранее запечатлевшая будни сотрудников бумажной компании Dunder Mifflin в Скрэнтоне. Теперь они находят новую тему для своего проекта: умирающую региональную газету The Truth Teller в Толидо, штат Огайо. Издатель, отчаянно пытающийся возродить издание, нанимает репортеров-добровольцев, и именно их работа становится основой для комедийных ситуаций.

Сериал сохранит формат псевдодокументалистики (мокьюментари), который сделал «Офис» культовым, и обещает сочетать фирменный юмор с актуальной темой выживания традиционных медиа в эпоху цифровых технологий. Съёмки проходили в настоящем офисе бывшей газеты в Индиане, чтобы передать «пожившую» атмосферу.

Актёрский состав

Главные роли в «Газете» исполнят:

Донал Глисон («Чёрное зеркало», «Из машины», «Звёздные войны»), который сыграет нового сотрудника-идеалиста.

Сабрина Импаччаторе («Белый лотос») воплощает образ главного редактора газеты.

Фелисити Уорд, юмористка, которая также сыграет ключевую роль редактора.

Оскар Нуньес, единственный актёр из оригинального «Офиса», вернувшийся к роли Оскара Мартинеса. Его герой теперь работает бухгалтером в The Truth Teller, но не является центральным персонажем и, судя по трейлеру, не рад видеть съёмочную группу.

В актёрском составе также заявлены Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Кастинг продолжается, и создатели ищут новых лиц для ролей офисного персонала.

Стив Карелл, сыгравший Майкла Скотта, подтвердил, что не появится в спин-оффе, но выразил поддержку проекту: «Я с интересом жду, что получится. Уверен, это будет что-то совершенно новое, но с узнаваемым настроением».

Кто работает над проектом?

Сериал создан Грегом Дэниелсом, автором американской версии «Офиса», и Майклом Команом («Нейтан спешит на выручку»). Они выступают шоураннерами и исполнительными продюсерами вместе с Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом, создателями британского «Офиса», а также Ховардом Клейном и Беном Силверманом. Режиссёрами первого сезона стали Яна Горская, Пол Либерштейн, Тазбах Чавес, Джейсон Вольнер, Дженнифер Челотта, Мэтт Сон, Дэйв Роджерс и Джеффри Блитц. Производством занимается Universal Television.